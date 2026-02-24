14 Milyon Aboneli Çocuk Hesapları Olan Melih Abuaf YouTube'dan Ne Kadar Kazandığını Açıkladı
Oha Diyorum ve YapYap gibi YouTube kanallarıyla Türkiye'nin ilk kurumsal içerik üreticilerinden olan ve geniş kitlelere ulaşan YouTuber Melih Abuaf YouTube kariyerine şahsi kanalından devam etse de pek çok yan projeye de sahip. Özellikle çocuk kanallarına yatırım yapan Abuaf dört adet kanalı bulunduğunu ve bu dört kanalın 14 milyon abonesi olduğunu açıklamıştı. Ünlü YouTuber bu kez video ve izlenme başı ne kadar kazandığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü YouTuber şahsi kanalları ve hesaplarının yanında çocuklara yönelik kanalları olduğunu açıklamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Abuaf gelirlerini bu videoyla açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın