14 Milyon Aboneli Çocuk Hesapları Olan Melih Abuaf YouTube'dan Ne Kadar Kazandığını Açıkladı

Oha Diyorum ve YapYap gibi YouTube kanallarıyla Türkiye'nin ilk kurumsal içerik üreticilerinden olan ve geniş kitlelere ulaşan YouTuber Melih Abuaf YouTube kariyerine şahsi kanalından devam etse de pek çok yan projeye de sahip. Özellikle çocuk kanallarına yatırım yapan Abuaf dört adet kanalı bulunduğunu ve bu dört kanalın 14 milyon abonesi olduğunu açıklamıştı. Ünlü YouTuber bu kez video ve izlenme başı ne kadar kazandığını açıkladı.