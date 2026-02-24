onedio
14 Milyon Aboneli Çocuk Hesapları Olan Melih Abuaf YouTube'dan Ne Kadar Kazandığını Açıkladı

14 Milyon Aboneli Çocuk Hesapları Olan Melih Abuaf YouTube'dan Ne Kadar Kazandığını Açıkladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.02.2026 - 18:05

Oha Diyorum ve YapYap gibi YouTube kanallarıyla Türkiye'nin ilk kurumsal içerik üreticilerinden olan ve geniş kitlelere ulaşan YouTuber Melih Abuaf YouTube kariyerine şahsi kanalından devam etse de pek çok yan projeye de sahip. Özellikle çocuk kanallarına yatırım yapan Abuaf dört adet kanalı bulunduğunu ve bu dört kanalın 14 milyon abonesi olduğunu açıklamıştı. Ünlü YouTuber bu kez video ve izlenme başı ne kadar kazandığını açıkladı.

Ünlü YouTuber şahsi kanalları ve hesaplarının yanında çocuklara yönelik kanalları olduğunu açıklamıştı.

Ünlü YouTuber şahsi kanalları ve hesaplarının yanında çocuklara yönelik kanalları olduğunu açıklamıştı.

Milyarlarca görüntülemesi olan videolara sahip kanallarda yaklaşık 14 milyon takipçi olduğu hesaplandı. Sosyal medyada ise Melih Abuaf'ın aylık geliri merak edildi.

Abuaf gelirlerini bu videoyla açıkladı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
