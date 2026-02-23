Milyonlar Tarafından Yanlış Anlaşılan Fotoğraf Dünya Çapında Gündem Oldu
X'te Doxie adlı kullanıcı tarafından paylaşılan bir fotoğraf, kısa sürede 60 milyondan fazla görüntülenme aldı. Kullanıcının 'Hafiften bir finansal yıkıma uğradım, belki hiç toparlanamam' başlığıyla yayınlandığı fotoğraf ilk başta kolye takılı bir erkek boynu zannedildi. Kullanıcıları şaşkına çeviren görüntünün pantolon cebine giren bir erkek eli olduğu uzun süre sonra anlaşıldı.
Paylaşım şöyleydi;
Tabii pek çok kişi bir erkek boynu sandı.
Ve tüm dünya defalarca baktıktan sonra fark edebildi.
Boyun olduğuna ısrar edenler de oldu.
60 milyon görüntülenmenin yanında...
5 binden fazla alıntı ve binlerce yorum yapıldı.
En sonunda birileri gerçeği açıkladı.
