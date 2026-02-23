onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Milyonlar Tarafından Yanlış Anlaşılan Fotoğraf Dünya Çapında Gündem Oldu

Milyonlar Tarafından Yanlış Anlaşılan Fotoğraf Dünya Çapında Gündem Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.02.2026 - 16:24

X'te Doxie adlı kullanıcı tarafından paylaşılan bir fotoğraf, kısa sürede 60 milyondan fazla görüntülenme aldı. Kullanıcının 'Hafiften bir finansal yıkıma uğradım, belki hiç toparlanamam' başlığıyla yayınlandığı fotoğraf ilk başta kolye takılı bir erkek boynu zannedildi. Kullanıcıları şaşkına çeviren görüntünün pantolon cebine giren bir erkek eli olduğu uzun süre sonra anlaşıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paylaşım şöyleydi;

Paylaşım şöyleydi;
twitter.com

Tabii pek çok kişi bir erkek boynu sandı.

Tabii pek çok kişi bir erkek boynu sandı.
twitter.com

Hatta boynun neden bu kadar ince ve uzun olduğu tartışıldı. Arkadaki tişörtten ve cebin konumundan ötürü milyonlarca kişi optik bir illüzyon yaşadı.

Ve tüm dünya defalarca baktıktan sonra fark edebildi.

Ve tüm dünya defalarca baktıktan sonra fark edebildi.
twitter.com

Boyun olduğuna ısrar edenler de oldu.

Boyun olduğuna ısrar edenler de oldu.
twitter.com

60 milyon görüntülenmenin yanında...

60 milyon görüntülenmenin yanında...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5 binden fazla alıntı ve binlerce yorum yapıldı.

5 binden fazla alıntı ve binlerce yorum yapıldı.
twitter.com

En sonunda birileri gerçeği açıkladı.

En sonunda birileri gerçeği açıkladı.
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın