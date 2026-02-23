onedio
Bir Baba Çocukları İçin İnşa Ettiği Oyun Evinin Yapılışını Adım Adım Paylaştı

Bir Baba Çocukları İçin İnşa Ettiği Oyun Evinin Yapılışını Adım Adım Paylaştı

23.02.2026 - 15:35

Sosyal medyada paylaşılan ve yüz binlerin içini ısıtan o videoda, bir babanın kızının 'Baba bana da ev yapar mısın?' isteğini geri çevirmedi. Kolları sıvayan baba evinin bahçesine adeta minyatür bir ev inşa etti. Evi inşa ederken kaydettiği anları ise takipçileriyle paylaştı.

Yorumlarda çalışkan baba övgüleri tek tek topladı;

'Ne güzel bir babasın sen ya'

'ne şanslı çocuklar'

'Eline sağlık abinin Allah evlerine hep huzur mutluluk versin , nazarlardan korusun.'

'Çocuğuyla 5 dk bile oynayamayan babalardan sonra ilaç gibi geldi'

