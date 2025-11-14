onedio
14 Kasım Cuma İstanbul Hava Durumu: İstanbul’da Bugün Hava Nasıl?

14 Kasım Cuma İstanbul Hava Durumu: İstanbul'da Bugün Hava Nasıl?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
14.11.2025 - 09:00

İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? Soruna Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden cevap geldi. 15 derece sıcaklık olması beklenen İstanbul’da bugün yağış yok. Meteoroloji’nin il il yayınladığı haba durumu tahminlerine göre İstanbul’da bugün hafif parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

14 Kasım Cuma İstanbul hava durumu nasıl olacak?

14 Kasım Cuma İstanbul hava durumu nasıl olacak?

Ülke genelinde düşmeye devam eden hava sıcaklığı İstanbul'da bugün 15 derece olacak. En düşük hava sıcaklığının 10 derece olması beklenen İstanbul öğle saatlerinde 17 dereceye kadar yükselecek.

