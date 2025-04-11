12 Nisan Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün aynı anda hem biraz tembel ve miskin hem de canlı ve heyecanlı olabilirsin. Söz konusu iş yapmak, çalışmak veya eğitim süreçleri olunca kendini biraz geri çekebilirsin. Ama sıra eğlenmeye gelince işte o zaman canlılığını ve dinamizmini ortaya çıkarabilirsin. Görünen o ki Ay'ın etkisinde olduğun bugün, işine gelince hareket edeceksin.

İşte tam da bu noktada doğada zaman geçirmeni tavsiye etmeliyiz. Yeşilin ve mavinin getirdiği huzur, dengeye kavuşmanı da sağlayacaktır. Ne istediğini bildiğinden de eminiz. Belki bu hafta sonunu sevdiklerinle birlikte geçirebilir, kalabalık bir aile pikniği ya da hafta sonu kahvaltısı organize edebilirsin.

Tabii çalışmak zorundaysan, bu konuda da bir tavsiyemiz var! İşlerini sabah saatlerinde bitirmeye çalış, enerjin öğle saatlerinden itibaren artarken karşına işten kaytarmanı sağlayacak sürprizler çıkabilir, yine de bunu bizden duymuş olma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…