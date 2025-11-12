onedio
12 Kasım Çarşamba Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir'de Hava Durumu Bugün Nasıl ?

12 Kasım Çarşamba Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir'de Hava Durumu Bugün Nasıl ?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.11.2025 - 10:50

12 Kasım Çarşamba günü Eskişehir'de hava nasıl olacak? Ülke genelinde düşen sıcaklıklar, Eskişehir'de de etkisini göstermeye başladı. İç Anadolu Bölgesi’ndeki birçok şehirde olduğu gibi Eskişehir'de de yağışlar sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün kentte en yüksek sıcaklık 14, en düşük sıcaklık ise 8 derece olacak. İşte 12 Kasım Çarşamba gününe ait Eskişehir hava durumu bilgileri…

12 Kasım Çarşamba günü Eskişehir'de hava durumunun günün ilk saatlerinde yağışlı olması bekleniyor.

Eskişehir'de 12 Kasım Çarşamba günü sabah ve öğle saatleri hafif yağışlı geçecek; sıcaklıklar 11 dereceden 14 dereceye yükselecek. Öğleden sonra 15:00'dan itibaren hava parçalı bulutluya dönüyor, ancak rüzgarın en kuvvetli hamlesi (26 km/sa) bu saatlerde bekleniyor. Akşam sıcaklıklar 8 dereceye kadar düşerken, nem oranı oldukça yüksek olacak. 

Öğle saatlerinde rüzgar hızı artıyor. Gecenin geç saatlerinde sıcaklığın 10 derecenin altına düşmesiyle birlikte dışarıdayken dikkatli olunması tavsiye ediliyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
