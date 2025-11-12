onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
12 Kasım Çarşamba Adana Hava Durumu: Adana’da Hava Durumu Bugün Nasıl?

12 Kasım Çarşamba Adana Hava Durumu: Adana’da Hava Durumu Bugün Nasıl?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.11.2025 - 08:26

12 Kasım Çarşamba Adana hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte bugün gün içinde parçalı-çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Sabah saatlerinde başlayan yağışların gün içinde aralıklarla devam edeceği, akşam saatlerine doğru da etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meteoroloji verilerine göre, 12 Kasım Çarşamba günü Adana’da hava gün boyu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Meteoroloji verilerine göre, 12 Kasım Çarşamba günü Adana’da hava gün boyu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Adnana'da bugün günün en yüksek sıcaklığı 24°C, en düşük sıcaklığı 16°C civarında olacak.

Nem yüksek seyredeceği için yağış daha etkili hissedilebilir; dışarı çıkacakların şemsiye alması önerilir.

Adana’da bugün günün tamamında aralıklı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklık gün içinde 24°C’ye kadar çıksa da yağış ve yüksek nem nedeniyle hava zaman zaman daha serin hissedilebilir. Dışarı çıkacakların gün boyunca yağışa karşı tedbirli olması öneriliyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın