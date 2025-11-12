12 Kasım Çarşamba Adana Hava Durumu: Adana’da Hava Durumu Bugün Nasıl?
12 Kasım Çarşamba Adana hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte bugün gün içinde parçalı-çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Sabah saatlerinde başlayan yağışların gün içinde aralıklarla devam edeceği, akşam saatlerine doğru da etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji verilerine göre, 12 Kasım Çarşamba günü Adana’da hava gün boyu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
