10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Senin İçinde Hangi Duyguya Yer Yok?
10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Senin İçinde Hangi Duyguya Yer Yok?
10 soruluk psikoloji testine göre senin içinde hangi duyguya yer yok?
Haydi testeee!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir arkadaşın sana haksızlık yaptığında nasıl tepki verirsin?
4. Peki etrafındaki insanlar sence seni neden seviyor?
5. Bir başarı elde ettiğinde kendini nasıl hissedersin?
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6. Peki kendi duygularını sürekli bastırıyor musun?
7. Birine karşı kızgınlık duyduğunda nasıl davranırsın?
8. Birisinin seni eleştirdiğinde nasıl tepki verirsin?
9. Peki sence sen dobra biri misin?
10. Son olarak etrafındaki insanların hangi davranışı seni rahatsız eder?
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Senin içinde öfkeye yer yok!
Senin içinde korkuya yer yok!
Senin içinde duygusallığa yer yok!
Senin içinde kıskançlığa yer yok!
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