Birçok insanın içinde öfke ve kızgınlıkla dolu bir yer vardır, ancak senin için bu durum geçerli değil. Senin içinde öfke diye bir şey yok. Sen, hayatını olumlu düşüncelerle, sevgiyle ve neşeyle dolduran birisin. İnsanların negatif enerjileri seni etkileyemez çünkü senin kalbinde sadece pozitif duygular yer alır. Birçok kişi, öfkenin hayatlarının bir parçası olduğunu düşünür. Ancak sen, bu düşüncenin aksine, öfkeyi hayatından tamamen çıkarmayı başaran nadir kişilerden birisin. Bu, senin ne kadar güçlü ve kararlı bir kişi olduğunu gösterir. Seninle geçirilen her an, öfkenin yerine sevginin, kızgınlığın yerine neşenin hüküm sürdüğü bir zaman dilimi oluyor. Seninle birlikteyken, insanlar kendilerini daha huzurlu, daha mutlu ve daha pozitif hissediyorlar. Çünkü senin enerjin, etrafındakilere de bulaşıyor ve onları da olumlu yönde etkiliyor. Kısacası, senin içinde öfkeye yer yok. Sen, hayatını sevgi, neşe ve olumlu düşüncelerle dolduran, etrafına pozitif enerji yayarak herkesi etkileyen bir insansın. Bu yüzden seninle vakit geçirmek, herkes için oldukça keyifli ve eğlenceli oluyor. Seninle geçirilen her an, öfkenin ve kızgınlığın yerine sevginin ve neşenin hüküm sürdüğü bir zaman dilimi oluyor.