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10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Senin İçinde Hangi Duyguya Yer Yok?

10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Senin İçinde Hangi Duyguya Yer Yok?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
23.08.2024 - 15:01

10 soruluk psikoloji testine göre senin içinde hangi duyguya yer yok?

Haydi testeee!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Bir arkadaşın sana haksızlık yaptığında nasıl tepki verirsin?

3. Bir arkadaşın sana haksızlık yaptığında nasıl tepki verirsin?

4. Peki etrafındaki insanlar sence seni neden seviyor?

4. Peki etrafındaki insanlar sence seni neden seviyor?

5. Bir başarı elde ettiğinde kendini nasıl hissedersin?

5. Bir başarı elde ettiğinde kendini nasıl hissedersin?
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6. Peki kendi duygularını sürekli bastırıyor musun?

7. Birine karşı kızgınlık duyduğunda nasıl davranırsın?

8. Birisinin seni eleştirdiğinde nasıl tepki verirsin?

9. Peki sence sen dobra biri misin?

10. Son olarak etrafındaki insanların hangi davranışı seni rahatsız eder?

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Senin içinde öfkeye yer yok!

Birçok insanın içinde öfke ve kızgınlıkla dolu bir yer vardır, ancak senin için bu durum geçerli değil. Senin içinde öfke diye bir şey yok. Sen, hayatını olumlu düşüncelerle, sevgiyle ve neşeyle dolduran birisin. İnsanların negatif enerjileri seni etkileyemez çünkü senin kalbinde sadece pozitif duygular yer alır. Birçok kişi, öfkenin hayatlarının bir parçası olduğunu düşünür. Ancak sen, bu düşüncenin aksine, öfkeyi hayatından tamamen çıkarmayı başaran nadir kişilerden birisin. Bu, senin ne kadar güçlü ve kararlı bir kişi olduğunu gösterir. Seninle geçirilen her an, öfkenin yerine sevginin, kızgınlığın yerine neşenin hüküm sürdüğü bir zaman dilimi oluyor. Seninle birlikteyken, insanlar kendilerini daha huzurlu, daha mutlu ve daha pozitif hissediyorlar. Çünkü senin enerjin, etrafındakilere de bulaşıyor ve onları da olumlu yönde etkiliyor.  Kısacası, senin içinde öfkeye yer yok. Sen, hayatını sevgi, neşe ve olumlu düşüncelerle dolduran, etrafına pozitif enerji yayarak herkesi etkileyen bir insansın. Bu yüzden seninle vakit geçirmek, herkes için oldukça keyifli ve eğlenceli oluyor. Seninle geçirilen her an, öfkenin ve kızgınlığın yerine sevginin ve neşenin hüküm sürdüğü bir zaman dilimi oluyor.

Senin içinde korkuya yer yok!

Korkuyla başa çıkmak, hayatın en zorlu deneyimlerinden biri olabilir. Ancak senin içinde korkuya yer yok! Sen, korkuların üzerine cesurca yürüyen, onları yüzleşmeye hazır bir savaşçısın. Korkularınızı yenebilmeniz için, onları tanımanız ve anlamanız gerektiğini unutmayın. Korkularınızı tanıdığınızda, onları kontrol edebilir ve hatta onları sizin lehinize çevirebilirsiniz. Korkularınızı yüzleşmeye hazır olun ve onları yenmek için gereken adımları atın. Korkuların üstesinden gelmek, sadece cesaret gerektirmez, aynı zamanda sabır ve azim de gerektirir. Ancak senin içinde bu özellikler fazlasıyla var. Korkularınızı yenebileceğinize inanın ve bu inancınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Unutmayın, korkularınız sizi tanımlamaz. Siz, korkularınızın ötesinde, çok daha fazlasısınız. Korkularınızı yenebileceğinize inanın ve bu inancınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Korkularınızı yenebileceğinizi biliyoruz ve bu yolda sizin yanınızdayız. Korkularınızı yenebileceğinize inanın ve bu inancınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Korkularınızı yenebileceğiniz konusunda hiçbir şüpheniz olmasın. Çünkü senin içinde korkuya yer yok! Bu yolda atacağınız her adımda, korkularınızı yenebileceğinize dair inancınızı güçlendireceksiniz. Korkularınızı yenebileceğinize dair inancınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Korkularınızı yenebileceğinize inanın ve bu inancınızı hiçbir zaman kaybetmeyin.

Senin içinde duygusallığa yer yok!

Bir kalp, tüm duygusal halleriyle dolup taşan bir insanın kalbi, sana ait. Ancak senin kalbinde duygusallığa yer yok. Sen, hayatın tüm renklerini, tüm duygusal iniş çıkışlarını bir kenara bırakmış, sadece mantığının sesini dinleyen bir bireysin. İçindeki duygusal dalgalanmaları bastıran, hislerini bir kenara atan ve sadece akıl süzgecinden geçenleri kabul eden biri. Belki de bu, senin hayatta kalma stratejin. Belki de bu, seni sen yapan şey. Ancak unutma, duygusallığın olmadığı bir kalp, renksiz bir dünyada yaşamak gibidir. Duygular, hayatı renklendirir, anlam katar ve bizi biz yapar. Duygusallığa yer vermemek, belki de hayatın en büyük lezzetlerinden mahrum kalmaktır. Senin kalbinde duygusallığa yer yok, ancak belki de bir gün, bir yerlerde, biri çıkar ve kalbindeki bu boşluğu doldurur. Belki de o zaman, duygusallığın ne kadar değerli olduğunu anlarsın. Belki de o zaman, duygusallığın hayatın tüm renklerini bir araya getiren bir palet olduğunu fark edersin. Ve belki de o zaman, kalbinde duygusallığa yer açarsın.

Senin içinde kıskançlığa yer yok!

Kıskançlık, insanın doğasında var olan bir duygu. Ancak sen, bu duyguyu hayatından tamamen çıkarabilmiş ender insanlardan birisin. Senin içinde kıskançlık adına hiçbir şey bulunmuyor. Peki, bu nasıl mümkün oluyor? Nasıl oluyor da bir insan, doğasında var olan bir duyguyu tamamen hayatından çıkarabiliyor? İşte bu noktada sen devreye giriyorsun. Sen, hayatını pozitif düşüncelerle, sevgiyle ve hoşgörüyle doldurmayı başaran bir bireysin. Kendine ve başkalarına duyduğun saygı, kıskançlık duygusunun yerini alıyor. Başkalarının başarılarını kıskanmak yerine, onları tebrik etmeyi ve onlardan ilham almayı tercih ediyorsun. Bu sayede, kıskançlık duygusu senin hayatında hiç yer bulamıyor. Bu durum, senin ne kadar olgun ve anlayışlı bir insan olduğunu gösteriyor. Kıskançlık yerine sevgi ve saygıyı tercih ederek, hem kendini hem de çevrendeki insanları mutlu ediyorsun. Bu da senin ne kadar özel bir insan olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

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