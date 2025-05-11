Seçimlerinle Sana Uygun Sağlıklı Yaşam Tüyosu Veriyoruz!
Sana en uygun sağlıklı yaşam tüyosu ne, hiç düşündün mü? Sen bize seçimlerini söyle, biz de sana uygun olan o sağlıklı yaşam tüyosunu verelim. E hazırsan hadi bakalım, başlıyoruz! Bakalım senin için en iyi tüyo hangisi? Öğrenmek için hemen teste başlamalısın!
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1. Sabahları ilk iş ne yaparsın?
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2. Kendini nasıl tanımlarsın?
3. Hafta sonu planın genellikle nedir?
4. Bir içecek seçer misin?
5. Yemekle arandaki ilişki nasıl?
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6. Stresle başa çıkma yöntemin hangisi?
7. Günde ne kadar su içiyorsun?
8. Kendini en enerjik hissettiğin saat hangisi?
Her gün 20 dakikalık yürüyüş!
Güne meditasyonla başla!
Güne ılık limonlu suyla başla!
Telefon detoksu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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