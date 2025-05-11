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Seçimlerinle Sana Uygun Sağlıklı Yaşam Tüyosu Veriyoruz!

etiket Seçimlerinle Sana Uygun Sağlıklı Yaşam Tüyosu Veriyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
11.05.2025 - 19:01

Sana en uygun sağlıklı yaşam tüyosu ne, hiç düşündün mü? Sen bize seçimlerini söyle, biz de sana uygun olan o sağlıklı yaşam tüyosunu verelim. E hazırsan hadi bakalım, başlıyoruz! Bakalım senin için en iyi tüyo hangisi? Öğrenmek için hemen teste başlamalısın!

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1. Sabahları ilk iş ne yaparsın?

2. Kendini nasıl tanımlarsın?

3. Hafta sonu planın genellikle nedir?

4. Bir içecek seçer misin?

5. Yemekle arandaki ilişki nasıl?

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6. Stresle başa çıkma yöntemin hangisi?

7. Günde ne kadar su içiyorsun?

8. Kendini en enerjik hissettiğin saat hangisi?

Her gün 20 dakikalık yürüyüş!

Senin enerjin bazen dağınık, bazen birden coşan cinsten. Rutinler seni sıkabiliyor ama minik adımlarla ilerlemek sana iyi gelir. Her gün sadece 20 dakika yürümek bile zihnini toparlar, bedenine iyi gelir, ruhuna nefes aldırır. Kulaklığını tak, sevdiğin müziği aç, sadece yürümeye başla. Zaten devamı gelecek.

Güne meditasyonla başla!

Duyguların güçlü, zihnin yoğun, çevren hareketli… Ama senin içinde bir denge var ve o dengeye ulaşmak için günde sadece 5 dakika yeterli. Gözlerini kapat, nefesine odaklan, belki minik bir rehberli meditasyon aç. Kendine ayırdığın bu sessizlik anı, gün boyu sana güç verir.

Güne ılık limonlu suyla başla!

Sen hızlı yaşayan, bazen kendini arada unutan ama toparlamaya niyetli bir tipsin. Sabahları bedenini nazikçe uyandırmak sana iyi gelir. Ilık limonlu su; sindirimi destekler, cildi canlandırır, içini ferahlatır. Hem kolay, hem etkili. Denemesi bedava

Telefon detoksu!

Senin beynin adeta açık sekme cenneti. Bildirimler, mesajlar, içerikler derken zihnin hep meşgul. Ama arada “offline” olmak, seni kendine döndürür. Haftada bir günü en azından birkaç saati ekranlardan uzak geçir. Yürüyüşe çık, not al, kitap oku. Ruhun sana teşekkür edecek.

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Begüm
Begüm
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