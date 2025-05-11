Tarot Falına Göre 12 Mayıs Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Kendini son zamanlarda biraz depresif hissediyorsun gibi geldi bana. Bazı insanlar senin güvenini kırmış ve sen de hayata karşı olumsuz bir ruh haline bürünmüşsün. Sanki etrafındaki herkesin onlar gibi olacağını düşünüyorsun. Bence insanlara bu kadar kolay güvenmemelisin ama her insanın da aynı olmayacağını unutma. Mesela yakında karşına çıkacak birisi var. Bu kişiyi yanlış tanıyıp da hayatından çıkarmanı istemem açıkçası :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️