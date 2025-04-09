Sevgili Akrep, bugün karar vermekte zorlanabilirsin. Hatta daha doğrusu, karar vermek istemeyebilir ve bazı şeylerin düzene girmesi yerine dağınık kalmasını tercih edebilirsin. Her şeyi oluruna bırakıp zamanını kendine ayırmayı da düşünebilirsin. Sahi, her şey olduğu gibi kalsa ve sen sadece eğlenmene baksan olur mu?

Bize soracak olursan mümkün! Tam da Ay ile Güneş arasındaki güçlü açılanmanın etkisi altındayken, zaten bazı şeyleri istesen de toplayamayacakken kendine odaklanmak sana iyi gelecektir. Belki de aslında ihtiyacın olan da budur, ne dersin? Biraz dinlenmek, ruhsal ve bedensel anlamda şifa bulmak ve arınmak.

Tabii bu durumda sanatla ilgilenmek, estetik konular ve şifalı enerjilere odaklanmak da en iyisi olacaktır. Kendini nasıl iyi hissediyorsan, onu yap bugün! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...