18 Ağustos Pazartesi Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün güçlü bir enerji patlaması yaşayabilirsin! Çünkü Merkür ve Mars arasındaki altmışlık açının etkisi seni iş hayatında bir hızına hız katıyor. Gününü planlarken, satranç ustası gibi stratejik düşünecek, gereksiz ayrıntıları bir kenara bırakıp doğrudan sonuca ulaşmanın en hızlı yolunu bulacaksın.

Ofiste, çalışma arkadaşlarından biri senin bilgelik dolu fikirlerine başvurabilir ve sen de pratik çözümlerle onları şaşırtabilirsin. Finansal konularda ise hızlı düşünme ve karar verme yeteneğin bugün sana büyük bir avantaj sağlayabilir. Şansını doğru değerlendirdiğinde, cebindeki parayı katlama olasılığın oldukça yüksek.

Sıra geldi aşka... Aşk hayatında ise bugün duyguların ve mantığın arasında bir denge kurmayı başaracaksın. Partnerinle birlikte geleceğe yönelik somut adımlar atabilir, aranızdaki iletişimi güçlendirecek net ve anlamlı konuşmalar yapabilirsin. Merkür ile Mars'ın etkisi altında ama henüz aşkı bulamayan bir Yengeç burcuysan, bugün anlık heveslere kapılabilirsin. Yüzeysel bağlar, derinliği olmayan yakınlaşmalar ve dürtüsel ilişkiler sana heyecan verebilir. Galiba haftaya biraz çapkın başlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…