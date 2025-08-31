Eylül Yay Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu ayın ilk günlerinde stres kaynaklı mide hassasiyetlerinin kapınızı çalabileceği bir döneme giriyorsun. Bu dönemde, hayatın tüm hızıyla aktığı bu karmaşada sakin kalmak ve kendini strese karşı korumak senin elinde. Unutma ki sağlığın her şeyden önemli!

Ayın ortasına geldiğimizde ise, Dolunay'ın büyülü enerjisi içsel huzurunu destekleyerek enerjini toparlama görevini üstleniyor. Dolunayın bu etkisiyle, belki de uzun zamandır aradığın huzuru bulacak, kendini daha enerjik ve pozitif hissedeceksin. İşte bu sayede stresle başa çıkmak, iç huzuru bulmak ve enerjini doğru kullanmak üzerine odaklanmalısın. Kendinize iyi bak ve sağlıklı yaşam için stresten uzaklaş. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…