22 Ağustos Cuma Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün astroloji dünyasının en güçlü geçişlerinden birinin enerjisi ile dolacaksın. Zira Güneş, Başak burcuna geçiş yapıyor ve bu durum iş hayatını, otorite, başarı ve statü konularını etkileyecek. Bu Cuma gününe dikkat: Yöneticilerinle arandaki ilişkilerinde bir canlanma ve iş yerindeki görünürlüğünde bir artış olabilir.

Projelerini daha düzenli bir şekilde sunmak, raporlarını eksiksiz ve hatasız bir şekilde hazırlamak, iş yerinde yıldızını parlatmana yardımcı olacaktır. Yeni bir işe girmeyi düşünüyor ya da mevcut iş yerinde terfi etmeyi hedefliyorsan, bugün bu konuda senin lehine olabilecek gelişmeler yaşanabilir. Hatta, kariyer hedeflerini uzun vadede yeniden yapılandırma fırsatı da bulabilirsin.

Aşkı soracak olursan... Bugün seni en çok heyecanlandıracak konu duygusal yakınlıklar diyebiliriz. İş hayatındaki yoğunluğuna rağmen romantik bir plan yapabilir ve partnerinle keyifli vakit geçirebilirsin. Güneş’in Başak burcuna geçişiyle birlikte partnerinin desteğini her zaman yanında hissedeceksin. Tabii bekar bir Yay burcuysan, iş bağlantılarından doğabilecek bir tanışmanın heyecanı da seni sarabilir. Belki de iş yerinde, çokça ciddi bir ortamda dahi o özel kişiyle tanışma fırsatın olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…