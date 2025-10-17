onedio
18 Ekim Cumartesi Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
18 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Ekim Cumartesi günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün özellikle kas ve eklem bölgelerinde hafif bir sızı hissetmeye başlayabilirsin. Bu durumun sebebi, belki de son zamanlarda yoğun bir tempoda hareket etmen, belki de biraz fazla enerji harcaman olabilir.

Biliyoruz, siz Yay burçları enerjinizle herkesi kendinize hayran bırakıyorsunuz. Ancak bugün biraz daha sakin ve durağan bir program yapmayı düşünmelisin. Çünkü bu hafif sızılar, bedeninin bir sinyalidir ve bu sinyalleri göz ardı etmemen gerekiyor. Biraz dinlen, belki bir kitap oku, belki de en sevdiğin filmi izle ve elinde bir fincan çay ile baharın tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorum Yazın