16 Eylül Salı Yay Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün Venüs ve Mars'ın altmışlık bir açısı, yaratıcılık, keyif ve cesaret dolu bir enerjiyi beraberinde getiriyor. Bu enerjiyle birlikte, iş hayatında özgün ve fark yaratan fikirlerinle adeta bir yıldız gibi parlamaya hazır olmalısın. Eğer sanatsal, yaratıcı ve eğlence sektöründe çalışıyorsan, bugün kendini adeta bir sahnede gibi hissedeceksin. Sahnenin spot ışıkları üzerinde olacak ve sen, bu ışıklar altında en iyi performansını sergileyeceksin.

Yeni projelere atılmak, kendi yolunu çizmek için güçlü bir motivasyon patlaması yaşayacaksın. Tam da bu noktada eğer uzun süredir hayalini kurduğun bir planın varsa, işte harekete geçme zamanı. Ayrıca, eğer aradığın mevcut düzenini iyileştirme fırsatı ise bu konuda da şansın yaver gidebilir. Gözlerini dört aç, çünkü çalıştığın yerde seni bir adım öne çıkaracak fırsatlar doğabilir. Bu dönemde biraz cesaret göstermek, her şeyi tamamen değiştirebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…