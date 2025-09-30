Ekim Boğa Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu ayın ilk günlerinde Juno'nun Yay burcuna geçişiyle birlikte, bedenini ve zihnini canlandırmak için harekete geçme zamanı geldi demektir. Bu dönemde belki de biraz hafif yürüyüşlere çıkabilir, belki de meditasyonla stresini azaltabilirsin. Hafif bir esinti gibi hayatına girecek bu değişiklik, seni daha huzurlu ve enerjik hissettirecek.

Ayın ortasına geldiğimizde ise Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ve Mars'ın etkisi, enerjini dengeli bir şekilde kullanmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor olacak. Metabolizman hızla değişebilir ve bu dönemde beslenme ve dinlenme konusunda disiplinli olmak, seni daha da güçlü kılacak. Belki de bu dönem, beslenme düzenini gözden geçirmen ve uyku düzenini düzene sokmanın tam zamanıdır. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…