7 Eylül Pazar Balık Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün burcunda gerçekleşecek olan Dolunay ve Ay Tutulması, enerji dolu bir atmosfer yaratacak ve senin de bu enerjiyle dolup taşmanı sağlayacak. Bu güçlü kozmik enerjinin dalgaları, hayatında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Yani, hem iş hem de özel yaşamında bazı önemli ve belirleyici gelişmelerin habercisi oluyor.

Uzun zamandır gizli kalmış gerçekler, artık gözler önüne seriliyor ve bu durum, özellikle iş hayatında kendini yeniden tanımlamana, daha güçlü ve kararlı bir şekilde sahneye çıkmana olanak sağlıyor. İş hayatında seni engelleyen ne varsa, bu Dolunay'ın getirdiği enerji ile birlikte geride bırakmaya hazır olmalısın. Bu enerji, sana kendi yolunu çizme cesaretini armağan ediyor. Bu cesur enerjiye karşılık olarak, hedeflerini yükseltmeli ve daha fazlasını yapabileceğine inanmalısın. Çünkü artık, daha fazlasını başarabileceğin bir döneme giriyorsun. Hadi, bu enerjiyi yakala ve harekete geç! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…