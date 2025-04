28 Nisan - 4 Mayıs Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta hayatın hızlı temposu içerisinde ruhsal dengeyi korumak her zaman kolay olmayabilir. Zira, Plüton'un enerjisi neredeyse her an üzerimizde olacak. Üstelik haftayı Güneş Tutulması ile açacak retro ve tutulmalarla tamalayacağız.

Bu yüzden meditasyon, düşüncelerini toparlamanı sağlayacak ve zihnini dinlendirecek mükemmel bir yol olabilir. Öte yandan kendinle baş başa kalmak ve psikolojini destekleyecek birkaç basit estetik dokunuş yaptırmak da gündeminde yer alabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...