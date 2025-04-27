28 Nisan - 4 Mayıs Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta hem iş hem özel hayatında önemli değişikliklerin habercisi olabilir. Ortaklıklar ve iş birliklerinde büyük bitişler ve başlangıçlar söz konusu olacak gibi görünüyor. Ancak bu süreçte Plüton'un geri hareketinin seni etkileyeceğini de unutma. Bu etki, güven konusunda da daha önce hiç düşünmediğin soru işaretlerine yol açabilir.

Bir yandan da iş hayatında duygusal kararlar verme eğiliminde olabilirsin. Ancak bu hiç de fena bir adım olmaz. Zira, duygular ile profesyonelliği dengelemek içinde bulunduğun durumun gerektirdiği bir şey olabilir. Yine de unutmamalısın, duygusal kararlar her zaman mantıklı sonuçlar doğurmayabilir.

Aşk hayatına gelince... Bu hafta ilişkilerde yüzleşmeler kaçınılmaz gibi görünüyor. Uzun zamandır kaçındığın bir yüzleşmeden artık daha fazla kaçamayabilirsin. Ancak bu yüzleşme, seni netlik arayışına sürükleyecek. Bu süreç, bir yandan seni zorlayacak olsa da, diğer yandan da rahatlamanı sağlayacak. Sonuçta, belirsizliklerden kurtulmak her zaman rahatlatıcıdır, değil mi? Bakalım yüzleştiğin gerçekler ve hisler neticesinde ayrılık mı, yoksa daha güçlü bir aşk mı kapını çalacak? Gökyüzünde ne olursa olsun bu karar sadece senin! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...