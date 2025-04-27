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28 Nisan - 4 Mayıs Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
Invalid Date, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 28 Nisan - 4 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 28 Nisan - 4 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta hem iş hem özel hayatında önemli değişikliklerin habercisi olabilir. Ortaklıklar ve iş birliklerinde büyük bitişler ve başlangıçlar söz konusu olacak gibi görünüyor. Ancak bu süreçte Plüton'un geri hareketinin seni etkileyeceğini de unutma. Bu etki, güven konusunda da daha önce hiç düşünmediğin soru işaretlerine yol açabilir.

Bir yandan da iş hayatında duygusal kararlar verme eğiliminde olabilirsin. Ancak bu hiç de fena bir adım olmaz. Zira, duygular ile profesyonelliği dengelemek içinde bulunduğun durumun gerektirdiği bir şey olabilir. Yine de unutmamalısın, duygusal kararlar her zaman mantıklı sonuçlar doğurmayabilir.

Aşk hayatına gelince... Bu hafta ilişkilerde yüzleşmeler kaçınılmaz gibi görünüyor. Uzun zamandır kaçındığın bir yüzleşmeden artık daha fazla kaçamayabilirsin. Ancak bu yüzleşme, seni netlik arayışına sürükleyecek. Bu süreç, bir yandan seni zorlayacak olsa da, diğer yandan da rahatlamanı sağlayacak. Sonuçta, belirsizliklerden kurtulmak her zaman rahatlatıcıdır, değil mi? Bakalım yüzleştiğin gerçekler ve hisler neticesinde ayrılık mı, yoksa daha güçlü bir aşk mı kapını çalacak? Gökyüzünde ne olursa olsun bu karar sadece senin! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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