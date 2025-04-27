28 Nisan - 4 Mayıs Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Özellikle ev ile ilgili konular, hatta belki taşınma ya da ailevi sorumluluklar gündeminin en üst sıralarında yer alacak. Bu konularla ilgili birtakım kararlar alman da gerekebilir. Yaşanan ailevi değişimler yeni bir iş arayışını da tetikleyebilir.

Tam da bu noktada haftanın hemen başında, burcuna giriş yapacak olan Venüs'ün enerjisi, mali konulara dikkat çekiyor. Beklenmedik giderlerle karşılaşabilirsin. Bu yüzden, hafta boyunca harcamalarını biraz daha dikkatli yapman ve gereksiz masraflardan kaçınman senin için faydalı olabilir. İş değişikliği de bu yüzden önemli olabilir. Hafta başında başvuru yaparsan, gelir artışı beklentini karşılayacak bir işe başlayabilirsin.

Aşkı soracak olursan, sana güzel haberlerimiz var! Zira, aşk hayatında da Venüs'ün etkisini hissedeceğin bir hafta seni bekliyor. İlişkilerinde yeni bir sayfa açılabilir... Belki de bir süredir gözünün üzerinde olduğu o özel kişiye bir adım atabilirsin. Artık sevdiklerinle açıkça konuşman, hislerini ve düşüncelerini paylaşman gerekiyor. Bu dönemde açıkça dile getirdiğin hislerin sayesinde hem özgürleşecek hem de karşılık alacaksın, bizden söylemesi! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...