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28 Nisan - 4 Mayıs Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

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Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 28 Nisan - 4 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 28 Nisan - 4 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Özellikle ev ile ilgili konular, hatta belki taşınma ya da ailevi sorumluluklar gündeminin en üst sıralarında yer alacak. Bu konularla ilgili birtakım kararlar alman da gerekebilir. Yaşanan ailevi değişimler yeni bir iş arayışını da tetikleyebilir.

Tam da bu noktada haftanın hemen başında, burcuna giriş yapacak olan Venüs'ün enerjisi, mali konulara dikkat çekiyor. Beklenmedik giderlerle karşılaşabilirsin. Bu yüzden, hafta boyunca harcamalarını biraz daha dikkatli yapman ve gereksiz masraflardan kaçınman senin için faydalı olabilir. İş değişikliği de bu yüzden önemli olabilir. Hafta başında başvuru yaparsan, gelir artışı beklentini karşılayacak bir işe başlayabilirsin. 

Aşkı soracak olursan, sana güzel haberlerimiz var! Zira, aşk hayatında da Venüs'ün etkisini hissedeceğin bir hafta seni bekliyor. İlişkilerinde yeni bir sayfa açılabilir... Belki de bir süredir gözünün üzerinde olduğu o özel kişiye bir adım atabilirsin. Artık sevdiklerinle açıkça konuşman, hislerini ve düşüncelerini paylaşman gerekiyor. Bu dönemde açıkça dile getirdiğin hislerin sayesinde hem özgürleşecek hem de karşılık alacaksın, bizden söylemesi! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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