28 Nisan - 4 Mayıs Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta ekranlara mümkün olduğunca veda etmelisin! Haftanın henüz başında Venüs'ün burcuna adım atmasıyla, dijital dünyanın karmaşasından biraz uzaklaşıp kendine daha fazla zaman ayırmalısın.

Tam da bu sayede kendine biraz daha fazla zaman ayırabilir, gözlerini dinlendir ve enerjini yeniden toplarsın. Böylece sosyal hayatını daha da renklendirebilir ve hayata karışarak kendini daha iyi hissedebilirsin. Gözlerin kadar sinir sistemin ve mental sağlığın için bunları bir dene! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...