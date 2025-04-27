28 Nisan - 4 Mayıs Aslan Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta hem profesyonel hem de kişisel yaşamında belirleyici dönüşümler yaşayabilirsin. İş ortaklıklarında ve iş birliklerinde önemli sonlanmalar ve yeni başlangıçlar gündeme gelebilir. Fakat bu dönemde Plüton'un geri gidişinin seni nasıl etkileyeceğini göz ardı etmemelisin. Bu durum, güven konusunda daha önce aklına gelmemiş bazı soruları gündeme getirebilir.

Diğer yandan, iş hayatında duygusal temelli kararlar alma eğiliminde olabilirsin. Ancak bu, olumsuz bir durum olmak zorunda değil. Çünkü, duygusal hassasiyetlerin ve profesyonel gerekliliklerin dengelenmesi, mevcut durumun beraberinde ortaya çıkabilir. Ancak unutmamalısın ki duygusal kararlar her zaman mantıklı sonuçlara yol açmayabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…