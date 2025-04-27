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28 Nisan - 4 Mayıs Koç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

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Invalid Date, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 28 Nisan - 4 Mayıs haftası Koç ve yükselen Koç burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 28 Nisan - 4 Mayıs haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta senin için bir hayli hareketli olacak. Ev ve aile hayatınla ilgili konular, hatta bir de taşınma söz konusu olabilir. Ailevi yükümlülükler, haftanın gündemini belirleyecek unsurlar arasında olurken bazı önemli kararlar alman da gerekebilir. Mesela yaşadığın ailevi dönüşümlerin ardından yeni bir iş arayışına da girebilirsin. 

Tam da bu noktada haftanın başlamasıyla birlikte, burcuna giriş yapacak olan Venüs'ün enerjisi, maddi konulara odaklanman gerektiğini işaret ediyor. Beklenmeyen harcamalarla karşılaşma ihtimalin var. Bu sebeple, hafta boyunca harcamalarını daha özenli bir şekilde yönetmen ve gereksiz masraflardan kaçınman senin yararına olacaktır. İş değişikliği de bu noktada önem kazanabilir. Hafta başında iş başvurusu yaparsan, gelirini artırma beklentin karşılayacak bir pozisyona geçiş yapabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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