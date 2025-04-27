28 Nisan - 4 Mayıs Koç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta senin için bir hayli hareketli olacak. Ev ve aile hayatınla ilgili konular, hatta bir de taşınma söz konusu olabilir. Ailevi yükümlülükler, haftanın gündemini belirleyecek unsurlar arasında olurken bazı önemli kararlar alman da gerekebilir. Mesela yaşadığın ailevi dönüşümlerin ardından yeni bir iş arayışına da girebilirsin.

Tam da bu noktada haftanın başlamasıyla birlikte, burcuna giriş yapacak olan Venüs'ün enerjisi, maddi konulara odaklanman gerektiğini işaret ediyor. Beklenmeyen harcamalarla karşılaşma ihtimalin var. Bu sebeple, hafta boyunca harcamalarını daha özenli bir şekilde yönetmen ve gereksiz masraflardan kaçınman senin yararına olacaktır. İş değişikliği de bu noktada önem kazanabilir. Hafta başında iş başvurusu yaparsan, gelirini artırma beklentin karşılayacak bir pozisyona geçiş yapabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…