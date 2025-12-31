onedio
2026 Aslan Burcu Yıllık Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
2026, Yıllık Sağlık Burç Yorumu

Sağlık
Her şeyin başı sağlık diyenler buraya: Yıl boyunca doğrudan bedeninize etki edecek bazı gezegen hareketleri söz konusu olacak. Bu yüzden 2026 yılında medikal astrolojiye göre, farklı organlara etki eden gezegen hareketlerini sizin için inceledik. Peki, 2026 yılının şifalı enerjisi Aslan ve yükselen Aslan burçlarını bulacak mı? Bu yıl sağlığınız nasıl olacak? 2026 yılında nelere dikkat etmeli, hangi alışkanlıkları hayatınıza dahil etmelisiniz?

İşte, 2026 yılına özel medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu yıl şifa bulman gereken konu doğrudan dış görünüşünü etkileyebilir. Bunu söylediğimizde aklına alışılagelmiş güzellik normları gelebilir, ancak sen zaten kusursuzsun. Bunu biliyoruz… Bizim ise odaklanmak istediğimiz konu postürün ile ilgili. Mayıs'tan itibaren başlayarak olan Jüpiter etkisiyle duruş bozukların ve sırt ağrıların azalabilir. Öz güvenin artabilir ve yaşam enerjin zirveye ulaşabilir. Bu durumda omuzların dik, sırtın güçlü ve göğsün daha dik olacaktır. İşte şimdi gerçek bir aslan gibi görünüyorsun! 

Tabii sağlığına dikkat etmen gereken bazı konular da olabilir 2026’da! Özellikle Ağustos ayında burcunda gerçekleşecek olan tam Güneş tutulması kalp ve dolaşım sistemini etkileyebilir. Burcunun doğası gereği bu konudaki hassasiyetin zaman zaman ortaya çıkıyor olabilir. Bu yüzden bu yıl yaptıracağın geniş kapsamlı bir check-up uzun yıllar sağlıklı yaşaman için atılacak güzel bir adım olabilir. Gelecek yıl görüşmek üzere, sağlıkla kal…

