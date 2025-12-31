Sevgili Aslan, bu yıl şifa bulman gereken konu doğrudan dış görünüşünü etkileyebilir. Bunu söylediğimizde aklına alışılagelmiş güzellik normları gelebilir, ancak sen zaten kusursuzsun. Bunu biliyoruz… Bizim ise odaklanmak istediğimiz konu postürün ile ilgili. Mayıs'tan itibaren başlayarak olan Jüpiter etkisiyle duruş bozukların ve sırt ağrıların azalabilir. Öz güvenin artabilir ve yaşam enerjin zirveye ulaşabilir. Bu durumda omuzların dik, sırtın güçlü ve göğsün daha dik olacaktır. İşte şimdi gerçek bir aslan gibi görünüyorsun!

Tabii sağlığına dikkat etmen gereken bazı konular da olabilir 2026’da! Özellikle Ağustos ayında burcunda gerçekleşecek olan tam Güneş tutulması kalp ve dolaşım sistemini etkileyebilir. Burcunun doğası gereği bu konudaki hassasiyetin zaman zaman ortaya çıkıyor olabilir. Bu yüzden bu yıl yaptıracağın geniş kapsamlı bir check-up uzun yıllar sağlıklı yaşaman için atılacak güzel bir adım olabilir. Gelecek yıl görüşmek üzere, sağlıkla kal…