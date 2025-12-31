Sevgili Aslan, 2026 yılında sahne senin! Ağustos ayında burcunda gerçekleşecek olan Tam Güneş Tutulması, profesyonel kimliğini bir sanatçının tuvaline döktüğü renkler gibi yeniden şekillendirecek. Bu dönemde, iş hayatında yükselişe geçmek, rotanı değiştirmek ya da belki de tamamen yeni bir kariyer yoluna adım atmak gibi seçenekler karşına çıkabilir.

Fakat unutma, her şey gök yüzünde parıldayan yıldızlar kadar parlak olmayabilir. Gizemli Plüton'un karşıt burcundaki etkisi, iş ortaklıklarında güç dengelerini sorgulamanı gerektirecek bir durum yaratabilir. Ancak eğer kontrolü paylaşmayı öğrenirsen, bu durumun senin için büyük kazanımlar getireceğini unutma.

Bunun yanı sıra, geniş vizyon sahibi Jüpiter'in sosyal alanını genişletme etkisi sayesinde, kariyerine destek olacak yeni çevreler kurabilirsin. Bu dönemde, bir film yıldızı gibi parıldayan görünürlüğün artacak, ancak unutma ki bu durum aynı zamanda sorumluluklarını da artıracak. Yani, bu yıl senin için hem ışıltılı bir sahne aydınlatması gibi olacak hem de bir yetenek gösterisi gibi becerilerini sergileme fırsatı sunacak. Gelecek yıl görüşünceye kadar şans seninle olsun…