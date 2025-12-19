Sevgili Aslan, bugün senin için bir milat olabilir. Zira, bugün gökyüzünde Yay burcunda doğan Yeni Ay seni yeniden canlandırıyor, adeta tüm hücrelerini yeniden şarj ediyor. Bu, yaratıcılığının zirveye ulaştığı, sahneye çıkmak için sabırsızlıkla beklediğin ve kendini tüm ihtişamınla göstermeye hazırlandığın bir dönemin habercisi olabilir. Belki de bir hobiye olan tutkun, belki de bir projeye olan ilgin ya da belki de bir kişisel hedefin, ciddi bir işe, belki de hayatını baştan sona değiştirecek bir fırsata dönüşebilir.

Çünkü bu Yeni Ay, sana cesaret veriyor ve risk almaktan korkmaman gerektiğini hatırlatıyor. İçindeki o küçük sesi bastırma. Unutma o ses, seni doğru yola yönlendirecek. Belki de içindeki o küçük ses, seni doğru zamanda doğru çıkışı yapmaya yönlendirecek. Bu çıkış, seni başarıya ulaştıracak olan önemli bir adım olacak. Sadece kendine güven ve iç sesini dinle. Kendine olan inancın ve cesaretin, seni hayallerine ulaştıracak en büyük güç olacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…