Zihnin Kafesinde Sonsuz Döngü: OKB
Bir adam vardı; adı yoktu, çünkü adını hep zihninde unuturdu. Unutmak değil aslında, emin olamamaktı derdi. Adını, kapıyı kilitleyip kilitlemediğini, ellerinin temiz olup olmadığını… Zihninin içinde paslı bir saat vardı; akrep ve yelkovan, aynı saniyede takılıp kalmıştı. Ne kadar kurarsa kursun, hep aynı “tik” ve “tak” yankılanıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O ses, beyninin duvarlarında çoğalıyor, düşüncelerini kemiren görünmez farelere dönüşüyordu...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zihnin Sonsuz Döngüsünde: OKB
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video