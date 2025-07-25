Zenginliğin Kadersel Kodları: Hatına Zenginliği Çağır!

Çok sağlıklı bir yaşam sürerek, bedenine çok iyi bakarak, büyük bir özen göstererek sağlık alanında bir zenginlik inşa edebilir. Bir başka kişi, maddi zenginlik isteyebilir. Parasal kaynaklar içinde kendine bir yaşam kurmayı tercih edebilir.

Başka bir insan zaman zengini olabilir. O kadar çok zamanı vardır ki, zamanını bolca ve zenginlik içinde kullanabilir. Bir başkasının akraba zenginliği olabilir; o kadar çok ailesi, çevresi, bağı vardır ki... Kimisi arkadaş zenginliğiyle çevrilidir. Başka bir kişi bilgi zengini olabilir; o kadar çok bilgi biriktirmiştir ki, bu bilgileri kütüphanelerde ya da zihninde birer hazine gibi saklayabilir veya aktif bir şekilde kullanabilir.

Bir başkası maneviyat veya ruhsal alanlarda zengin olabilir. Duygu zengini olabilir. Diyeceksiniz ki, “Peki ben bunların hepsini bir arada istiyorum.” Bu da mümkün.

Aslında her birimiz hem ifadelerimizle hem de bulunduğumuz titreşim veya enerji seviyesiyle, bazı zenginlikleri hayatımıza davet etmiş, bazı yokluk ya da kıtlık sistemlerini de beraberimizde taşıyor olabiliriz.

Yani bir kişi çok iş isteyip, iş konusunda zenginleşirken, zaman fakiri haline gelebilir. Bu zenginliğin artmasıyla birlikte, belki sağlığında da bir miktar azalmalar, fakirleşmeler olabilir. Veya bir kişi zihnini, aklını, bilgisini çok fazla geliştirirken, sosyal hayatını, ailesini, çevresini fakirleştirebilir. Yani biz, nerede aşırıya gidiyorsak, diğer alanlarda belki biraz kıtlıklar oluşturabiliriz.

Bu alanların her birinin birer seçim kodu vardır. Beslenmelerde “Kaderin Kodu” kitabında yaptığımız bazı yorumlarda bunları okumuş olabilirsiniz. Örneğin, sürekli hamur işiyle beslenenlerde bir yokluk kodu vardır ve daha fazla hamur işi yiyerek geçmişe olan minnetlerini, borçlanmalarını ve bağımlılıklarını belki de ayakta tutuyor olabilirler. Bu alanda kendilerini kökleyebilirler. Yani orada, aslında bir yemek seçimiyle bile bir seçim yapılabilmektedir. Bir kaderin ve hayatın seçimi yapılabilmektedir.