Zaten Suyun İçinde Deyip Geçmeyin! Banyo Temizliğinde Dikkat Etmen Gerekenler

Banyodaki çeşitli alanları temizlerken zeminin batmaması gibi bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle zemin temizliğini lavabo ve klozet gibi alanları temizledikten sonra yapmanız daha doğru olur. Zemine uygun bir yüzey temizleyici ve fırça yardımıyla yapacağınız bu adımda, özellikle kirlerin biriktiği köşe alanlara daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Ancak her şeyden sonra kayma risklerini en aza indirmek için zemini güzelce kuruladığınızdan emin olmalısınız.