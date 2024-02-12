Zaten Suyun İçinde Deyip Geçmeyin! Banyo Temizliğinde Dikkat Etmen Gerekenler
Zaten Suyun İçinde Deyip Geçmeyin! Banyo Temizliğinde Dikkat Etmen Gerekenler
Evinizdeki banyonun sürekli suyun içinde olması temiz ve hijyenik olduğu anlamına gelmez. Ne yazık ki banyo, evdeki en fazla mikrobun, bakterinin ve toksik maddenin biriktiği alanlardan biridir. Dolayısıyla iş banyo temizliğine geldiğinde üstünkörü davranmanın aksine dikkat etmeniz gereken birçok önemli püf nokta bulunur.
Bunlardan en önemlilerini bu içeriğimizde ele aldık. Hazırsanız başlayalım! 🛀🏻 ✌️
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1. Temizlik ürünü seçimi
2. Yüzeye uygun ekipman kullanımı
3. Lavabo temizliği
4. Dolap içi düzenleme
5. Klozet temizliği
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6. Küvet temizliği
7. Duş perdesi yıkama
8. Zemin temizliği
9. Ayna temizliği
10. Zemin halısı yıkama
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