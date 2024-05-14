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Zamanı Olmayanlar için 30 Dakikada Ev Temizleme Rehberi

etiket Zamanı Olmayanlar için 30 Dakikada Ev Temizleme Rehberi

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
14.05.2024 - 12:31

Özellikle çalışanlar ve vakti olmayanlar için ev temizliği genellikle göz korkutucudur. Çünkü vakit yetersizliğinin ve gözde büyütmenin etkisi, genel temizlik için ayrılan uzun saatlerle sonuçlanabilir. Fakat aslında ev temizliğini birkaç hileyle fazlasıyla basit hale getirmek mümkün. Nasıl mı?

İşte evleri pırıl pırıl yapmak için uygulayabileceğiniz en pratik yöntemler!

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1. Öncelikle zor odadan başlayın.

Ev temizliğinin her zaman en zor ve yorucu bölgesi olur. Bu nedenle ilk olarak bu odadan başlayarak işin büyük çoğunluğunu hafifletebilirsiniz. Zor odayı aradan çıkardıktan sonra temizlik için kısıtlı olan vaktinizi verimli kullanabilir ve enerjinizi, evin kalan bölümlerine daha iyi saklayabilirsiniz.

2. Banyo ve tuvalet temizliğinde etkili ürünler kullanın.

Tuvalet ve banyo, kimi zaman temizlemesi en zor alanlardır. Bu nedenle bu alanlarda kirleri hızlı çıkarmaya yardımcı ürünler kullanmanız şarttır. Duş, küvet ve lavabo gibi yüzeyleri pırıl pırıl yapacak, aynı zamanda buradaki bakterileri öldürecek temizlik malzemeleri kullanarak bu zorlu işin üstesinden kolayca gelebilirsiniz. Böylece zamandan büyük ölçüde tasarruf sağlarsınız. 🧼

3. Yerleri süpürün.

Zor işleri aradan çıkardıktan sonra genel temizliğe yerleri süpürerek başlayabilirsiniz. Çünkü evde biriken kıl, tüy, toz gibi pislikleri ve halıya dökülen kırıntıları almanın en kolay yolu süpürme işlemidir. Bu adımda kullandığınız cihaz ne kadar modern ve yenilikçi olursa, yüzeyleri ve halıları temizleme hızınız da o kadar artar. Hatta süpürdükten sonra paspas yapan cihazlar kullanırsanız, evinizi şipşak temizleme avantajı da elde edebilirsiniz. 🧹

4. Mutlaka toz alın.

Evde biriken tozlar zamanla yere, havaya ve eşyalara dağılarak ortamı daha kirli hale getirir. Bu nedenle temizliğe toz alma işlemini de dahil etmeniz gerekir. Ancak zamanı etkili kullanmak için toz alma sırasını doğru belirlemeniz de önemlidir. Çünkü toz alma esnasında havalanan partiküller eninde sonunda yere iner. Dolayısıyla ilk önce toz alıp, yerleri süpürüp silme işlemini daha sonraya saklamak daha etkili bir temizlik stratejisidir.

5. Bulaşıkları yıkayın.

Bulaşıklar, ev temizliğinin püf noktalarından biridir. Özellikle vaktinizin az olduğu dönemlerde kirli tabakları ve bardakları lavabonun içine yerleştirebilirsiniz. Ancak mutfakta kötü koku birikimini önlemek için bunları makineye yerleştirmek daha iyidir. Ardından lavabo temizliği için pratik ve etkili temizleyicilerden faydalanabilirsiniz. 🧽

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6. Mutfağı düzenli tutun.

Ev temizliğinin bir diğer önemli noktası mutfak temizliğidir. Eğer her yemekten sonra bulaşıkları makineye diziyor, tezgahı ve ocağı siliyorsanız, bu adımda yapmanız gerekenler de kolaylaşır. Haftalık bir temizlikte buzdolabının ve dolapların dışını silmek yeterlidir. Dolap içlerini temizleme işini daha fazla vaktinizin olduğu bir döneme bırakabilirsiniz. ✨

7. Zor lekeleri sonraya bırakın.

Vaktinizin kısıtlı olduğu zamanlar halının veya yüzeylerin üzerindeki lekeleri temizleme işini atlayabilirsiniz. Bunun yerine yüzeydeki kırıntıları almanız ve silme işlemini yapmanız daha iyi olur. Örneğin; halı veya koltuk üzerindeki zorlu lekeleri çıkarmaya vakit ayıramıyorsanız, bu lekelerin üzerini kapatarak geçici çözüm elde edebilirsiniz.

8. Fazla eşyaları saklama kutularına alın.

Pratik ev temizliğinde ortalıktaki dağınıklığı toparlamanın en iyi yolu saklama kaplarıdır. Bu tür kaplar evdeki fazla eşyaları çabucak ortadan kaldırmanıza ve evi daha düzenli hale getirmenize yardımcı olur. Ayrıca ekstra eşyaları ev dekorasyonuyla uyumlu şekilde saklama açısından da faydalıdır. Elbette saklama kutu düzenine sonradan vakit ayırmanız önerilir. 😎

9. Kirli çamaşırları açıkta bırakmayın.

Çamaşır yıkamaya, sermeye ve ütülemeye vaktiniz olmayan zamanlarda bile kirlileri ortalıkta bırakmamanız gerekir. Aksi halde bütün oda ve kıyafet dolabı kötü kokmaya başlayabilir. Aslında en doğrusu bu tür kirlileri kirli sepetinde saklamak ve sepetin kapağını kapatmaktır. Ancak daha etkili bir temizlik için bu kıyafetleri yıkayıp sermeniz gerekir. Böylece koku riskini tamamen önleyebilirsiniz, ütüleme için ise kıyafetleri temiz temiz bir köşede bekletebilirsiniz. 👚

10. Çöpü dışarı çıkarın.

Son olarak, gün aşırı çöpü boşaltmak hem kötü kokuları hem de bakteri oluşumunu önleyen bir işlemdir. Dolup taşan çöpler oldukça kötü görünür ve eve pis koku yayar. Kimi zaman haşere çekerek evi çok daha pis hale getirebilir. Bu nedenle çöplerinizi düzenli olarak atmanız, çöp kutusunu ise düzenli olarak yıkamanız gerekir.

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