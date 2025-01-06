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Daha 35 Günlüktü: Gazze'de Bir Bebek Daha Donarak Can Verdi

Daha 35 Günlüktü: Gazze'de Bir Bebek Daha Donarak Can Verdi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.01.2025 - 23:11

İsrail'in Filistin'e acımasız saldırıları devam ediyor. Son olarak 2023 yılının Ekim ayında saldırılara başlayan İsrail, Gazze Şeridi'ndeki masum insanları hedef alıyor. Bugüne kadar binlerce vatandaş hayatını kaybetti, çocuklar ve bebekler hayata gözlerini yumdu. 

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, donarak hayatını kaybeden bir bebek daha olduğunu açıkladı.

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İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına 2023 yılının Ekim ayından beri aralıksız devam ediyor.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına 2023 yılının Ekim ayından beri aralıksız devam ediyor.

Kara ve hava saldırılarının yapıldığı Gazze Şeridi'nde bugüne kadar binlerce masum kişi hayatını kaybetti. Çocuklar ve bebekler hayata gözlerini yumdu. Milyonlarca kişi bu vahşeti durdurmak için çağrıda bulunuyor.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, henüz 35 günlük bir bebeğin donarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, henüz 35 günlük bir bebeğin donarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

TRT'nin aktardığı haberde, Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya yer verildi.

Bakanlık,  “Gazze Şeridi'nin yaşadığı sert iklim koşulları ve aşırı soğuk nedeniyle henüz 35 günlük olan Yusuf Ahmet Enver Kulub adlı bebek hayatını kaybetti.” ifadelerine yer verdi.

Bakanlık, bugüne kadar donarak hayatını kaybeden tam 8 çocuk olduğunu açıkladı.

Bakanlık, bugüne kadar donarak hayatını kaybeden tam 8 çocuk olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA),geçtiğimiz günlerde Gazze'de soğuk havaların etkili olduğunu açıklamış ve donarak hayatını kaybeden bebek sayısının 7'ye yükseldiğini duyurmuştu.

Bugüne kadar Gazze'de yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 805 Filistinli yaşamını yitirdi.

Bugüne kadar Gazze'de yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 805 Filistinli yaşamını yitirdi.

Enkaz altında kalan binlerce ölü olduğu da tahmin ediliyor.

İsrail ise yaralı vatandaşların hizmet alabileceği hastaneleri, çocukların toplu şekilde yer aldığı okulları ve güvenli bölge olarak aktarılan çadırları hedef almaya devam ediyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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