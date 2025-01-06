Daha 35 Günlüktü: Gazze'de Bir Bebek Daha Donarak Can Verdi
Daha 35 Günlüktü: Gazze'de Bir Bebek Daha Donarak Can Verdi
İsrail'in Filistin'e acımasız saldırıları devam ediyor. Son olarak 2023 yılının Ekim ayında saldırılara başlayan İsrail, Gazze Şeridi'ndeki masum insanları hedef alıyor. Bugüne kadar binlerce vatandaş hayatını kaybetti, çocuklar ve bebekler hayata gözlerini yumdu.
Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, donarak hayatını kaybeden bir bebek daha olduğunu açıkladı.
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İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına 2023 yılının Ekim ayından beri aralıksız devam ediyor.
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Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, henüz 35 günlük bir bebeğin donarak hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakanlık, bugüne kadar donarak hayatını kaybeden tam 8 çocuk olduğunu açıkladı.
Bugüne kadar Gazze'de yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 805 Filistinli yaşamını yitirdi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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