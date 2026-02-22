Zaman Makinesiyle Geriye Dönüyoruz: 70'ler Esintili Yeni Çıkışlar
Kabul edelim, bazen hepimiz 'Yanlış zamanda mı doğdum acaba?' diye kendimize soruyoruz. Şimdinin karmaşası, dijital yorgunluğu ve birbirine benzeyen müzikleri arasında boğulurken; o İspanyol paçaların rüzgarda savrulduğu, saçların alabildiğine özgür bırakıldığı ve her köşe başında bir disko topunun parladığı 1970'ler bize bir masal gibi gelmiyor mu?
Ama güzel bir haberimiz var: Zaman makinesi henüz icat edilmedi belki ama müzik dünyası çoktan o yıllara ışınlandı!
13. The Weeknd - Sacrifice
12. Lizzo - About Damn Time
11. Thundercat - Them Changes
10. Victoria Monét - On My Mama
9. Daft Punk - Get Lucky
8. Miley Cyrus - Midnight Sky
7. Jungle - Keep Moving
6. Tame Impala - Lost In Yesterday
5. L'Impératrice - Vanille fraise
4. Khruangbin - Texas Sun
3. Parcels - Tieduprightnow
2. Dua Lipa - Levitating
1. Altın Gün - Goca Dünya
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024'ten beri Onedio'da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
