Zaman Makinesiyle Geriye Dönüyoruz: 70'ler Esintili Yeni Çıkışlar

Kabul edelim, bazen hepimiz 'Yanlış zamanda mı doğdum acaba?' diye kendimize soruyoruz. Şimdinin karmaşası, dijital yorgunluğu ve birbirine benzeyen müzikleri arasında boğulurken; o İspanyol paçaların rüzgarda savrulduğu, saçların alabildiğine özgür bırakıldığı ve her köşe başında bir disko topunun parladığı 1970'ler bize bir masal gibi gelmiyor mu?

Ama güzel bir haberimiz var: Zaman makinesi henüz icat edilmedi belki ama müzik dünyası çoktan o yıllara ışınlandı!