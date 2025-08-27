Z Kuşağına Göre Uzak Durulması Gereken Yeni Bir Erkek "Modeli" Daha Var

Bu 'tuzağa' düşmeyecek biri, büyük ihtimalle yoktur. Sosyal medyanın tabiriyle 'green flag'leri bir arada toplayan bu insanlar herkes tarafından sevecen, nazik, anlayışlı olarak algılanır.

İşte tam da burada karşımıza 'Performative Male' dediğimiz erkekler çıkıyor. Sosyal medyanın yeni keşfettiği bu terim, çoğunluk tarafından kabul gören davranışları, tutumları sergileyen fakat bu davranışlarının samimi olup olmadığı anlaşılmayan kişiler için kullanılıyor. Yani Türkçede 'gösteriş meraklısı erkek' diyebileceğimiz bu kişiler, yalnızca sizin dikkatini çekmek için tote çanta kullanabilir, popüler kitapları okuyabilir, köpeklerle iyi anlaşıyor gibi davranabilir.

Fakat tam bir 'green flag' diyeceğiniz bu kişiler, aslında sadece sizin ilginizi çekmek için bu şekilde davranıyor olabilir.