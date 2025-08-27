onedio
Z Kuşağına Göre Uzak Durulması Gereken Yeni Bir Erkek "Modeli" Daha Var

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
28.08.2025 - 01:46

Genellikle Z kuşağı tarafından kullanılan ilişki terimleri, artık birçoğumuz tarafından biliniyor. Fakat Z kuşağı yalnızca ilişkiler hakkında terimler keşfetmekle kalmıyor, bireyler hakkında da ilginç tespitlerle karşımıza çıkıyor. 

Son zamanlarda sosyal medyada 'Performative Male' terimi aldı başını gitti. Türkçeye 'gösteriş meraklısı erkek' şeklinde çevirebileceğimiz bu terim, aslında size çok tanıdık gelecek. 

Fakat şimdiden uyaralım, Z kuşağı bu erkeklere pek de güven olmayacağını düşünüyor. 

Tote çantalar, matchalar, golden retriever köpekler... Ah ne de sevimli!

Tote çantalar, matchalar, golden retriever köpekler... Ah ne de sevimli!

Bu 'tuzağa' düşmeyecek biri, büyük ihtimalle yoktur. Sosyal medyanın tabiriyle 'green flag'leri bir arada toplayan bu insanlar herkes tarafından sevecen, nazik, anlayışlı olarak algılanır. 

İşte tam da burada karşımıza 'Performative Male' dediğimiz erkekler çıkıyor. Sosyal medyanın yeni keşfettiği bu terim, çoğunluk tarafından kabul gören davranışları, tutumları sergileyen fakat bu davranışlarının samimi olup olmadığı anlaşılmayan kişiler için kullanılıyor. Yani Türkçede 'gösteriş meraklısı erkek' diyebileceğimiz bu kişiler, yalnızca sizin dikkatini çekmek için tote çanta kullanabilir, popüler kitapları okuyabilir, köpeklerle iyi anlaşıyor gibi davranabilir. 

Fakat tam bir 'green flag' diyeceğiniz bu kişiler, aslında sadece sizin ilginizi çekmek için bu şekilde davranıyor olabilir.

Tehditkar olmayan, güvenilir, zeki ve zevkli bir imaj.

Tehditkar olmayan, güvenilir, zeki ve zevkli bir imaj.

'Gösteriş meraklısı erkek' özetle kadınlar tarafından çekici, güvenilir, zararsız olarak algılanan davranışları, zevkleri ve özellikleri sergileyen fakat bu davranışlarda samimi olmayan erkeklere atfedilen bir terim. Bu erkekler genellikle modayı yakından takip ediyor, baggy pantolonlar giyip aksesuar kullanıyor, kendi isteğiyle beyaz çorap giyiyor :) Feminist edebiyatı tercih etmeleri, hatta Taylor Swift ve Harry Styles dinlemeleri de cabası.

Aslında bu durum, yıllardır kendisini farklı şekillerde gösteriyor. Kadınlar da erkekler de dikkat çekmek için zaman zaman 'olmadıkları biri gibi' davranabiliyor. Fakat bu kez işin içine sosyal medyanın da girmesiyle stereotipik bir kişi karşımıza çıkıyor. 

Dolayısıyla kimin bu zevklere gerçekten sahip olduğu, kimin sizi tuzağına düşürmek için bu zevkleri 'kullandığı' tam bir muamma.

Siz siz olun, bu tip insanlarla yakınlık kurarken iki kez düşünün.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
