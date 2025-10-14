Yolculuk Arkadaşınız Olacak 15 Yabancı Şarkı
Yola çıkmaya ne dersin? Araba çalışıyor, çantalar toparlandı, ama bir eksik var… Müzik! Yolda müzik olmadan gitmek gerçekten zor. Özellikle uzun yolculuklarda, sana eşlik eden şarkılar, her kilometreyi özel kılıyor.
Hadi, sana harika bir playlist hazırladık. İşte yolculuğuna eşlik edecek 15 şarkı, hiç birini atlama!
1. Novo Amor – Anchor
2. The Paper Kites – Bloom
3. Mount Eerie – Real Death
4. S. Carey – Fire-Scene
5. Fleet Foxes – Blue Ridge Mountains
6. The Tallest Man on Earth – Love Is All
7. First Aid Kit – Fireworks
8. Villagers – Nothing Arrived
9. Gorillaz – Feel Good Inc.
10. Tove Lo – Disco Tits
11. Imagine Dragons – On Top of the World
12. The Killers – Mr. Brightside
13. LCD Soundsystem – Dance Yrself Clean
14. CHVRCHES – Leave a Trace
15. Calvin Harris – Summer
