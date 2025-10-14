onedio
Yolculuk Arkadaşınız Olacak 15 Yabancı Şarkı

14.10.2025 - 18:35

Yola çıkmaya ne dersin? Araba çalışıyor, çantalar toparlandı, ama bir eksik var… Müzik! Yolda müzik olmadan gitmek gerçekten zor. Özellikle uzun yolculuklarda, sana eşlik eden şarkılar, her kilometreyi özel kılıyor. 

Hadi, sana harika bir playlist hazırladık.   İşte yolculuğuna eşlik edecek 15 şarkı, hiç birini atlama!

1. Novo Amor – Anchor

2. The Paper Kites – Bloom

3. Mount Eerie – Real Death

4. S. Carey – Fire-Scene

5. Fleet Foxes – Blue Ridge Mountains

6. The Tallest Man on Earth – Love Is All

7. First Aid Kit – Fireworks

8. Villagers – Nothing Arrived

9. Gorillaz – Feel Good Inc.

10. Tove Lo – Disco Tits

11. Imagine Dragons – On Top of the World

12. The Killers – Mr. Brightside

13. LCD Soundsystem – Dance Yrself Clean

14. CHVRCHES – Leave a Trace

15. Calvin Harris – Summer

