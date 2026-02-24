Yok Böyle Çakılma! Tepkiler Sonrası Atv Dizisi 20. Oldu: 23 Şubat Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu
23 Şubat Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.
Aynı Yağmur Altında dizisinin tepki çeken domuz eti sahnesinin ardından ilk bölümü yayınlandı. İsmail Hacıoğlu'nun yasaklı madde kullandığı itirafının ardından da Cennetin Çocukları ilk kez yayınlandı. Her iki dizinin de reytingleri merak edildi. Güne bir kez daha Uzak Şehir damga vurdu.
Reyting sonuçları ne oldu?
Atv'de yayın hayatına başlayan Aynı Yağmur Altında, geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümündeki domuz eti sahnesiyle tepki çekmişti.
İsmail Hacıoğlu'nun ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.
23 Şubat Pazartesi Total reyting sonuçları
23 Şubat Pazartesi AB Reyting Sonuçları
23 Şubat Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
