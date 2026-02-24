onedio
Yok Böyle Çakılma! Tepkiler Sonrası Atv Dizisi 20. Oldu: 23 Şubat Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Yok Böyle Çakılma! Tepkiler Sonrası Atv Dizisi 20. Oldu: 23 Şubat Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.02.2026 - 13:08

23 Şubat Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

Aynı Yağmur Altında dizisinin tepki çeken domuz eti sahnesinin ardından ilk bölümü yayınlandı. İsmail Hacıoğlu'nun yasaklı madde kullandığı itirafının ardından da Cennetin Çocukları ilk kez yayınlandı. Her iki dizinin de reytingleri merak edildi. Güne bir kez daha Uzak Şehir damga vurdu. 

Reyting sonuçları ne oldu?

Atv'de yayın hayatına başlayan Aynı Yağmur Altında, geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümündeki domuz eti sahnesiyle tepki çekmişti.

Atv'de yayın hayatına başlayan Aynı Yağmur Altında, geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümündeki domuz eti sahnesiyle tepki çekmişti.

Dün akşam 3. bölümü yayınlanan dizi, daha reytingler açıklanmadan gününü değiştirme kararı aldı. Aynı Yağmur Altında pazar gününe alındı. Reyting sonuçları açıklandı, dizi hüsrana uğradı. Aynı Yağmur Altında 3 kategoride de üçüncü oldu.

İsmail Hacıoğlu'nun ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

İsmail Hacıoğlu'nun ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

Yasaklı madde testi yapılan İsmail Hacıoğlu, daha sonuç açıklanmadan yasaklı madde kullandığını itiraf etmişti. İtirafın ardından ise TRT fişi çekti ve ünlü oyuncunun diziden çıkarılmasına karar verildi. Bu durumun Cennetin Çocukları'nın reytinglerine nasıl yansıyacağı ise merak edilmişti.

23 Şubat Pazartesi Total reyting sonuçları

23 Şubat Pazartesi Total reyting sonuçları

Uzak Şehir hem yeni bölümüyle hem özetiyle ilk ikideki yerini bir kez daha aldı. Cennetin Çocukları tüm kategorilerde düşüşe geçti. Aynı Yağmur Altında totalde 1.85 reyting alarak 20. sırada yer aldı.

23 Şubat Pazartesi AB Reyting Sonuçları

23 Şubat Pazartesi AB Reyting Sonuçları

Uzak Şehir AB'de bu hafta da 10 reytingin altında yer aldı. Cennetin Çocukları 3.56 reytingle dördüncü, Aynı Yağmur Altında 1.34 reytingle 20. oldu.

23 Şubat Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları

23 Şubat Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları

ABC1'de de Uzak Şehir hem yeni bölümüyle hem özetiyle ilk ikiyi kaptı. Cennetin Çocukları bu kez 6. sırada yer aldı. Aynı Yağmur Altında 1.70 reytingle 20. oldu.

