YKS Tercihleri Başladı mı? 2024 YKS (Üniversite) Tercihleri Nasıl Yapılır, Son Gün Ne Zaman?
YKS Tercihleri Başladı mı? 2024 YKS (Üniversite) Tercihleri Nasıl Yapılır, Son Gün Ne Zaman?
Milyonlarca öğrenci büyük bir heyecanla hayallerine giden son adımı atmaya hazırlanıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 17 Temmuz'da açıklanan sonuçlarının ardından bu yıl sınava giren 2 milyon 819 bin 362 aday tercih listesi hazırlamaya başladı. Peki, üniversite tercihi nasıl yapılır? YKS tercihinde adayların kaç hakkı var? Tercihlerin son günü ne zaman?
İşte, detaylar...
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 17 Temmuz'da açıklandı. Üniversite adayları için tercih dönemi ise 25 Temmuz'dan itibaren başlıyor.
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2024 YKS Tercihleri Ne Zaman?
YKS'de Kaç Tercih Hakkı Var?
YKS (Üniversite) Tercihleri Nasıl Yapılır?
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Peki, YÖK Atlas Tercih Robotu Nasıl Kullanılır?
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