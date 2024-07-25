YKS Tercihleri Başladı mı? 2024 YKS (Üniversite) Tercihleri Nasıl Yapılır, Son Gün Ne Zaman?

Üniversite adayları, tercihlerini ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında ve belirlediği kurallara uygun olarak https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecekler. AİS üzerinden yapılacak tercihte, T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılacak. Adayların tercih sırasında, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasını kullanmaları gerekecek.

Tercih işlemleri bireysel olarak gerçekleştirilecek ve AİS ekranında belirtilen uyarılara uygun olarak tamamlanacak.

Bu yıl da başvuru merkezlerinde tercih işlemi yapılmayacak, bu nedenle adayların tercihlerini posta yoluyla veya elden ÖSYM'ye göndermeleri kabul edilmeyecektir. Tercihlerin geçerli olabilmesi için yalnızca elektronik ortamda yapılması gerekiyor.

YKS TERCİH EKRANI