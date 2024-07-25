Görüş Bildir
Haberler
Eğitim
YKS
YKS Tercihleri Başladı mı? 2024 YKS (Üniversite) Tercihleri Nasıl Yapılır, Son Gün Ne Zaman?

YKS Tercihleri Başladı mı? 2024 YKS (Üniversite) Tercihleri Nasıl Yapılır, Son Gün Ne Zaman?

yks
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 11:13

Milyonlarca öğrenci büyük bir heyecanla hayallerine giden son adımı atmaya hazırlanıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 17 Temmuz'da açıklanan sonuçlarının ardından bu yıl sınava giren 2 milyon 819 bin 362 aday tercih listesi hazırlamaya başladı. Peki, üniversite tercihi nasıl yapılır? YKS tercihinde adayların kaç hakkı var? Tercihlerin son günü ne zaman? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 17 Temmuz'da açıklandı. Üniversite adayları için tercih dönemi ise 25 Temmuz'dan itibaren başlıyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 17 Temmuz'da açıklandı. Üniversite adayları için tercih dönemi ise 25 Temmuz'dan itibaren başlıyor.

Bu yıl toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjanın bulunduğu yükseköğretim kurumları için YKS tercih kılavuzu adaylar tarafından dikkatle incelendi.  

2024 YKS TERCİH KILAVUZU

2024 YKS Tercihleri Ne Zaman?

2024 YKS Tercihleri Ne Zaman?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 YKS tercihleri 25 Temmuz Perşembe günü başlayacak ve 2 Ağustos Cuma günü sona erecek. Adayların tercih için 9 günü olacak.

YKS'de Kaç Tercih Hakkı Var?

YKS'de Kaç Tercih Hakkı Var?

Üniversite tercihlerinde adayların en fazla 24 tercih yapma hakkı olacak. Listede kazansanız dahi gitmeyeceğiniz yerler olmamalı! 

Tercih Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli

  • Uzmanlara göre adaylar, tercihlerini belirlerken ilk birkaç seçeneği, 'Acaba puanım bu program için yeterli olur mu?' gibi kaygıya kapılmaksızın, sadece kendi ilgi alanlarına göre belirlemeli. 

  • Adaylar en çok arzuladıkları bölümlerin yanında gerçekçi tercihler yapmaya da dikkat etmeli! 

  • Tercih listelerine, garanti gözüyle bakılan bölümler yer almalı. Fakat adaylar, kazansalar dahi kayıt yaptırmayı düşünmedikleri programları listeye kati surette almamalı. 

  • Tercih listelerindeki programların sıralaması da çok önemli. Üniversite tercihleri, kişinin tercih sırasına uygun olmalı. Bu durum birkaç kez kontrol edilmeli. Önceliğiniz olan üniversite ve bölümleri üst sıralarada olacak şekilde listeyi tamamlamalısınız. 

  • 24 seçeneği de doldurmak zorunda değilsiniz. Tabii pişman olmamak için tercih hakkınızı verimli kullanmalısınız.

YKS (Üniversite) Tercihleri Nasıl Yapılır?

YKS (Üniversite) Tercihleri Nasıl Yapılır?

Üniversite adayları, tercihlerini ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında ve belirlediği kurallara uygun olarak https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecekler. AİS üzerinden yapılacak tercihte, T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılacak. Adayların tercih sırasında, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasını kullanmaları gerekecek. 

Tercih işlemleri bireysel olarak gerçekleştirilecek ve AİS ekranında belirtilen uyarılara uygun olarak tamamlanacak.

Bu yıl da başvuru merkezlerinde tercih işlemi yapılmayacak, bu nedenle adayların tercihlerini posta yoluyla veya elden ÖSYM'ye göndermeleri kabul edilmeyecektir. Tercihlerin geçerli olabilmesi için yalnızca elektronik ortamda yapılması gerekiyor.

YKS TERCİH EKRANI

Yükseköğretim programlarına yapılan tercihlerde uygulanan baraj sistemi kaldırılmış olsa da, belirli programlar için 'başarı sırası sınırlaması' uygulaması devam ediyor. Bu kapsamda, 

  • Tıp programlarına başvuracak adayların en düşük başarı sırasının 50 bin olması gerekiyor. 

  • Hukuk programları için bu sınırlama 125 bin,

  • Mühendislik programları için 300 bin, 

  • Mimarlık programları için 250 bin, 

  • Öğretmenlik programları için 300 bin, 

  • Eczacılık programları için 100 bin, 

  • Diş hekimliği programları için ise 80 bin olarak belirlendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Peki, YÖK Atlas Tercih Robotu Nasıl Kullanılır?

Peki, YÖK Atlas Tercih Robotu Nasıl Kullanılır?

YÖK Atlas tercih robotu, Türkiye'deki üniversite adaylarının Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sonuçlarına dayanarak üniversite yerleştirme sürecinde bilinçli bir karar vermesine yardımcı oluyor. Adayların heyecanlı anlarında işlerini kolaylaştıran robotun kullanımı ise son derece basit. 

YÖK Atlas Tercih Robotunun Kullanımı

'Üniversite Seç' alanına aradığınız üniversitenin adını yazarak, o üniversitenin sunduğu lisans programlarının listesini görüntüleyebilirsiniz. Eğer belirli bir program (meslek) ile ilgileniyorsanız, o zaman yapmanız gereken, 'Program Seç' alanına bu programın adını girmek. Bu sayede seçtiğiniz programı sunan üniversitelerin listesini elde edebilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH SİHİRBAZI

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın