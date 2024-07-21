Özel Üniversitede Okuyacak Olanlar Kesenin Ağzını Açmak Zorunda! Özel Üniversite Fiyatları Cep Yakacak

YKS sonuçlarının ardından özel üniversiteler 2024-2025 eğitim öğretim ücretlerini duyurmaya başladı. Özel üniversitelerin yeni fiyatları adeta dudak uçuklattı.

Geçen sene, yıllık ücreti 510 bin TL olan Sabancı Üniversitesi’nin bu yılki ücreti 1 milyon 100 bin TL’ye, 530 bin TL olan Koç Üniversitesi’nin yıllık ücreti ise KDV dâhil 1 milyon 75 bin TL’ye yükseldi.