Özel Üniversitede Okuyacak Olanlar Kesenin Ağzını Açmak Zorunda! Özel Üniversite Fiyatları Cep Yakacak
Özel Üniversitede Okuyacak Olanlar Kesenin Ağzını Açmak Zorunda! Özel Üniversite Fiyatları Cep Yakacak
YKS sonuçlarının ardından özel üniversiteler 2024-2025 eğitim öğretim ücretlerini duyurmaya başladı. Özel üniversitelerin yeni fiyatları adeta dudak uçuklattı.
Geçen sene, yıllık ücreti 510 bin TL olan Sabancı Üniversitesi’nin bu yılki ücreti 1 milyon 100 bin TL’ye, 530 bin TL olan Koç Üniversitesi’nin yıllık ücreti ise KDV dâhil 1 milyon 75 bin TL’ye yükseldi.
Sabah’tan Ceyda Karaaslan’ın haberinin detayları…
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2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Türkiye'deki vakıf üniversiteleri de yeni eğitim-öğretim ücretlerini duyurmaya başladı.
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Yeni ücretler dudak uçuklattı. Okullar, 2024-2025 Akademik Yılı eğitim ücretlerine 2 kat zam yaptı.
Sabah’tan Ceyda Karaaslan’ın haberine göre; Geçen sene yıllık ücreti 510 bin TL olan Sabancı Üniversitesi'nin yeni fiyatı 1 milyon 100 bin TL oldu.
Geçen yıl 530 bin TL olan Koç Üniversitesi'nin 2024-2025 eğitim öğretim ücreti KDV dâhil 1 milyon 75 bin TL olarak açıklandı.
Koç Üniversitesi'nin yarı burslu Tıp Fakültesi'nin ücreti ise 800 bin TL olarak açıklandı. Bilkent Üniversitesi geçen yıl 310 bin TL olan eğitim-öğretim ücretini bu yıl için 620 bin TL olarak duyurdu.
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Öte yandan bu ücretler sadece peşin ödemelerde geçerli olacak. Eğer veliler eğitim ücretini güz ve bahar dönemleri olmak üzere iki taksitte ödemek isterlerse toplam ücret açıklanan rakamlardan daha yükseğe denk geliyor.
Başkent Üniversitesi geçen yıl 345 bin TL olan Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri eğitim ücretlerine 2.3 kattan fazla artış yaptı. Bu fakültelerin 2024-2025 eğitim ücreti 820 bin TL.
Vakıf üniversitelerinde maliyeti en yüksek bölümlerden biri de pilotaj eğitimleri. Okan Üniversitesi'nde pilotajın ücreti geçen yıl KDV hariç 232 bin TL'ydi. Henüz yeni ücretler açıklanmadı. Ancak bu ücrete uçuş eğitimleri dâhil değil. Uçuş eğitimi ücreti 1 yıllık 15 bin Euro civarında oluyor.
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