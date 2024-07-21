Vergi Rekortmeni Olamayan İhale Adam Vahit Karaarslan Kim Ne Verdiyse Bir Üstünü Verip İhalelere Ambargo Koydu
Vergi Rekortmeni Olamayan İhale Adam Vahit Karaarslan Kim Ne Verdiyse Bir Üstünü Verip İhalelere Ambargo Koydu
Kaynak: https://www.haberturk.com/kim-ne-vers...
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan 2016 yılından bu yana 9 ayrı ihale kazanan, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın ihalesinde 505 milyon dolarla en yüksek teklifi vererek tüm Türkiye’nin dikkatini üzerine çeken Diyarbakırlı işadamı Vahit Karaarslan'ın son yılların ihale şampiyonu olduğu ortaya çıktı.
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HaberTürk’ten Rahim Ak’ın haberine göre; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan tablolarda Karaarslan'ın 2016'dan bu yana 9 ayrı ihaleyi kazandığı görülüyor. Bu ihaleler arasında Antalya Kepez ve Aksu'da konut projeleri geliştirilen araziler de bulunuyor.
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1975 doğumlu Karaarslan şimdiye kadar yaklaşık 73 milyon dolarlık arsa ve araziyi devletten alırken gelir anlamında Antalya'da yaptığı toplam 784 konut olduğu açıklanan Rengi Antalya ve 106 dairelik Tepe Şehir projelerini en fazla göz dolduran işleri olarak sayabiliriz.
Diğer yandan Karaarslan eğer adının gizlenmesini kendisi istemediyse vergi rekortmenleri listesinde de yok.
Karaarslan Şirketler Grubu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre 1998 yılında Vahit Karaarslan'ın liderliğinde doğan grup Antalya'da inşaat sektöründeki faaliyeti dışında tarım, akaryakıt alanında faaliyet gösteriyor. Ancak tarım ve akaryakıtta hangi varlıklarının olduğu açıklanmıyor. Sitede Rengi Antalya ve Antalya Döşemealtı'nda bulunan Tepe Şehir Konutları ve Diyarbakır Galericiler Sitesi'ne vurgu yapılıyor.
Şimdi gelelim Karaarslan'ın aldığı bazı ilginç ihalelere. Karaarslan özellikle Sümer Holding'e ait taşınmazlara adeta ipotek koyması dikkat çekiyor. Karaarslan, 2021’de Sümer Holding’e ait Antalya Kemerağzı’ndaki 23 bin 328 metrekare büyüklüğündeki araziyi 176 milyon liraya (15.3 milyon dolar) satın almasıyla gündeme gelmişti.
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Karaarslan'ın önemli bir atağı yakın zamanda, Aralık 2023'te Özelleştirme İdaresi'nden İzmir Konak’taki Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait ticari alana en yüksek teklif oldu. Bu arsaya 651 milyon 500 bin TL (Yaklaşık 20 milyon dolar) teklif veren Vahit Karaarslan'ın Didim, Çeşme ve Erdemit'te de ister kendi adına ister ortaklarla aldığı bir çok taşınmaz bulunuyor.
Diğer yandan Karaarslan, bu yılın ocak ayında Ankara Çankaya’da bulunan Hazine’ye ait 18 bin metrekarelik araziyi 461 milyon TL karşılığında aldı.
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