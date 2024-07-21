Vergi Rekortmeni Olamayan İhale Adam Vahit Karaarslan Kim Ne Verdiyse Bir Üstünü Verip İhalelere Ambargo Koydu

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan 2016 yılından bu yana 9 ayrı ihale kazanan, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın ihalesinde 505 milyon dolarla en yüksek teklifi vererek tüm Türkiye’nin dikkatini üzerine çeken Diyarbakırlı işadamı Vahit Karaarslan'ın son yılların ihale şampiyonu olduğu ortaya çıktı.