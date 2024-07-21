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AFAD Depremi Duyurdu: Akdeniz'de Bir Deprem Daha Oldu

AFAD Depremi Duyurdu: Akdeniz'de Bir Deprem Daha Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
21.07.2024 - 07:28

Dün akşam saatlerinde 4.2 büyüklüğünde depremle sarsılan Akdeniz'de bir deprem de sabah saatlerinde oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

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Arka arkaya depremlerin meydana geldiği Akdeniz’de bir deprem da bu sabah saatlerinde oldu.

Arka arkaya depremlerin meydana geldiği Akdeniz’de bir deprem da bu sabah saatlerinde oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapışlan açıklamaya göre; saat 07:01’de Akdeniz’de deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapışlan açıklamaya göre; saat 07:01’de Akdeniz’de deprem meydana geldi.

Büyüklüğü 5 olarak duyurulan deprem 15 km derinlikte oluştu.

Büyüklüğü 5 olarak duyurulan deprem 15 km derinlikte oluştu.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen deprem de yine Akdeniz’de olmuş ve büyüklüğü 4.2 olarak duyurulmuştu.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen deprem de yine Akdeniz’de olmuş ve büyüklüğü 4.2 olarak duyurulmuştu.
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zbd06

akdenizde deprem de nerde? adana aciklari mi antalya aciklari mi italya aciklari mi ispanya aciklari mi? boyle duyuru mu olur

Ceren Ersoy

yooo olmadı