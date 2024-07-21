AFAD Depremi Duyurdu: Akdeniz'de Bir Deprem Daha Oldu
AFAD Depremi Duyurdu: Akdeniz'de Bir Deprem Daha Oldu
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Arka arkaya depremlerin meydana geldiği Akdeniz’de bir deprem da bu sabah saatlerinde oldu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapışlan açıklamaya göre; saat 07:01’de Akdeniz’de deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 5 olarak duyurulan deprem 15 km derinlikte oluştu.
Dün akşam saatlerinde meydana gelen deprem de yine Akdeniz’de olmuş ve büyüklüğü 4.2 olarak duyurulmuştu.
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akdenizde deprem de nerde? adana aciklari mi antalya aciklari mi italya aciklari mi ispanya aciklari mi? boyle duyuru mu olur
yooo olmadı