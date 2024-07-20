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AFAD Depremi Duyurdu: Akdeniz’de 4.2 Büyüklüğünde Deprem

AFAD Depremi Duyurdu: Akdeniz’de 4.2 Büyüklüğünde Deprem

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
20.07.2024 - 18:54

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; Akdeniz’de saat 18:38’de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

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Akdeniz açıklarında bir deprem daha meydana geldi.

Akdeniz açıklarında bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın açıklamasına göre; Akdeniz’de olan deprem saat 18:38’de meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın açıklamasına göre; Akdeniz’de olan deprem saat 18:38’de meydana geldi.

Büyüklüğü 4.2 olarak duyurulan depremin 6.82 km derinlikte olduğu belirtildi.

Büyüklüğü 4.2 olarak duyurulan depremin 6.82 km derinlikte olduğu belirtildi.
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lily

bu sıcaklıklar hiç hayra alamet değil zaten

Anthony Hopkins

Art arda depremler daha büyüğünün çatlamasını kolaylaştırır umarım yanılıyorumdur ama bu kaçıncı yaa hiç hayra alamet del Allah yardımcımız olsun.