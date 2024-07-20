AFAD Depremi Duyurdu: Akdeniz’de 4.2 Büyüklüğünde Deprem
AFAD Depremi Duyurdu: Akdeniz’de 4.2 Büyüklüğünde Deprem
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Akdeniz açıklarında bir deprem daha meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın açıklamasına göre; Akdeniz’de olan deprem saat 18:38’de meydana geldi.
Büyüklüğü 4.2 olarak duyurulan depremin 6.82 km derinlikte olduğu belirtildi.
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bu sıcaklıklar hiç hayra alamet değil zaten
Art arda depremler daha büyüğünün çatlamasını kolaylaştırır umarım yanılıyorumdur ama bu kaçıncı yaa hiç hayra alamet del Allah yardımcımız olsun.