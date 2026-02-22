Yeni Yıkanmış Saç Kokusu ve Temiz Çarşaflar Arasında Huzurlu Bir Pazar Uykusu Listesi
Sıcak suyun bedeninden akıttığı yorgunluktan sonra, teninde sadece sabunun o tanıdık ve güvenli kokusu kaldı. Odanın içi, yeni serilmiş nevresimlerin yaydığı o pudramsı ve ferah havayla dolu, sanki bulutların üzerinde yürüyormuşsun gibi bir hafiflik var üzerinde. Göz kapakların kendiliğinden ağırlaşırken, bu anın tadını çıkarmak için acele etmene gerek yok; sadece derin bir nefes al ve kendini müziğin şefkatli kollarına bırak.
1. Yeni Türkü - Yağmurun Elleri
2. Evgeny Grinko - Valse
3. Nilipek. - Gömülür
4. Sena Şener - Porselen Kalbim
5. Bon Iver - Holocene
6. The xx - Angels
7. Teoman - Çoban Yıldızı
8. José González - Heartbeats
9. Lana Del Rey - Video Games
10. Kings of Convenience - Cayman Islands
