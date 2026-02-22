Yeni Yıkanmış Saç Kokusu ve Temiz Çarşaflar Arasında Huzurlu Bir Pazar Uykusu Listesi

Sıcak suyun bedeninden akıttığı yorgunluktan sonra, teninde sadece sabunun o tanıdık ve güvenli kokusu kaldı. Odanın içi, yeni serilmiş nevresimlerin yaydığı o pudramsı ve ferah havayla dolu, sanki bulutların üzerinde yürüyormuşsun gibi bir hafiflik var üzerinde. Göz kapakların kendiliğinden ağırlaşırken, bu anın tadını çıkarmak için acele etmene gerek yok; sadece derin bir nefes al ve kendini müziğin şefkatli kollarına bırak.