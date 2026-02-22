Yeni Yıkanmış Saç Kokusu ve Temiz Çarşaflar Arasında Huzurlu Bir Pazar Uykusu Listesi

onedio
22.02.2026 - 10:01

Sıcak suyun bedeninden akıttığı yorgunluktan sonra, teninde sadece sabunun o tanıdık ve güvenli kokusu kaldı. Odanın içi, yeni serilmiş nevresimlerin yaydığı o pudramsı ve ferah havayla dolu, sanki bulutların üzerinde yürüyormuşsun gibi bir hafiflik var üzerinde. Göz kapakların kendiliğinden ağırlaşırken, bu anın tadını çıkarmak için acele etmene gerek yok; sadece derin bir nefes al ve kendini müziğin şefkatli kollarına bırak.

1. Yeni Türkü - Yağmurun Elleri

2. Evgeny Grinko - Valse

3. Nilipek. - Gömülür

4. Sena Şener - Porselen Kalbim

5. Bon Iver - Holocene

6. The xx - Angels

7. Teoman - Çoban Yıldızı

8. José González - Heartbeats

9. Lana Del Rey - Video Games

10. Kings of Convenience - Cayman Islands

