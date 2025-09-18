onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yeni Sevgilisini Cümle Aleme Duyurdu: Gökhan Özen'den Yıllar Sonra Gelen Aşk İtirafı!

Yeni Sevgilisini Cümle Aleme Duyurdu: Gökhan Özen'den Yıllar Sonra Gelen Aşk İtirafı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.09.2025 - 21:58

Türk popunun bilinen isimlerinden Gökhan Özen, yıllardır özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de bu kez sessizliğini bozdu. Daha önce aşklarıyla magazin gündemini sallayan, evlendiği Selen Sevigen ile iki çocuk sahibi olan Özen, yaptığı paylaşımla aşkını duyurdu!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Gökhan Özen, kariyerinin başından itibaren hem şarkılarıyla hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Gökhan Özen, kariyerinin başından itibaren hem şarkılarıyla hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

“Duman Gözlüm”, “Budala”, “Aramazsan Arama” gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan sanatçı, sadece müziğiyle değil, çalkantılı aşk hayatıyla da magazin dünyasının yakın markajında oldu.

2000 yılında çıkardığı “Özelsin” albümüyle milyonların kalbine dokunan sanatçı, asıl patlamayı “Duman Gözlüm” ve “Civciv” albümleriyle yapmış, 2010 yılında Selen Sevigen ile dünyaevine giren Özen, bu evlilikten Ada Deren ve Derin Su adında iki kız çocuğu sahibi olmuştu.

Ancak çiftin mutlu beraberliği uzun sürmedi ve 2016’da yollarını ayırdılar. Boşanma sonrası da zaman zaman hukuki süreçler ve iddialarla gündeme gelen Özen, aşk hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.

Gökhan Özen, bu kez şarkılarıyla değil, yaptığı aşk itirafıyla gündeme geldi.

Gökhan Özen, bu kez şarkılarıyla değil, yaptığı aşk itirafıyla gündeme geldi.

'25 yıllık sanat kariyerimde, özel hayatım ile göz önünde olmamayı tercih ettiğimi; şarkılarım, konserlerim, kısacası sanatım dışında gündem olmayı hiç sevmediğimi herkes iyi bilir.

Bugün ilk defa sizlerle paylaşıyorum. Paylaşıyorum ki, kimseler kafasına göre yorum yapıp benim için değerli olanı yıpratmasın.

Magazinden ve kameralardan uzak şekilde yaşamayı tercih ettiğim özelime de, medya ve magazin basını mensubu dostlarımın saygı duyacağından eminim.' şeklinde paylaşımda bulunan Özen yeni sevgilisini ilk kez paylaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın