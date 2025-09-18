Yeni Sevgilisini Cümle Aleme Duyurdu: Gökhan Özen'den Yıllar Sonra Gelen Aşk İtirafı!

“Duman Gözlüm”, “Budala”, “Aramazsan Arama” gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan sanatçı, sadece müziğiyle değil, çalkantılı aşk hayatıyla da magazin dünyasının yakın markajında oldu.

2000 yılında çıkardığı “Özelsin” albümüyle milyonların kalbine dokunan sanatçı, asıl patlamayı “Duman Gözlüm” ve “Civciv” albümleriyle yapmış, 2010 yılında Selen Sevigen ile dünyaevine giren Özen, bu evlilikten Ada Deren ve Derin Su adında iki kız çocuğu sahibi olmuştu.

Ancak çiftin mutlu beraberliği uzun sürmedi ve 2016’da yollarını ayırdılar. Boşanma sonrası da zaman zaman hukuki süreçler ve iddialarla gündeme gelen Özen, aşk hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.