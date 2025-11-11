onedio
Yeni Rekor Kapıda: Uzak Şehir Düşüşünü Sonlandırdı, 10 Kasım Pazartesi Reyting Sonuçları Ne Oldu?

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.11.2025 - 13:23

10 Kasım Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu.

Uzak Şehir'in geçtiğimiz iki hafta düşüşte olduğu reytinglerde bu hafta hem Uzak Şehir hem Cennetin Çocukları yükselişe geçti. Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'danın etkisi sürerken dizilerin bu hafta aldığı reytingler merak konusu oldu.

10 Kasım Reyting Sonuçları Ne Oldu? İşte detaylar...

10 Kasım Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Geçtiğimiz iki haftayı düşüşle kapatan Uzak Şehir, bu kez yükselişe geçti. 16+ reyting almayı başaran Uzak Şehir'in yeni sezon rekorunun kapıda olduğu düşünüldü. Cennetin Çocukları da tüm kategoride reytinglerini artırdı.

10 Kasım Pazartesi TOTAL Reyting Sonuçları

Uzak Şehir, TOTAL reytinglerde 16+ reytinge ulaşmayı başardı. İzleyicisinin 20 reyting beklediği dizinin giderek güçlenmesi dikkat çekti.

10 Kasım Pazartesi AB Reyting Sonuçları

Cennetin Çocukları büyük bir başarı sergileyerek gündüz kuşağı programlarını tüm kategorilerde alt etti. Her üç kategoride de üçüncü sıraya yerleşmeyi başardı.

10 Kasım Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları

Müge Anlı ile Tatlı Sert ise tüm kategorilerde dördüncü sırada yer aldı. Uzak Şehir'in en yakın takipçisi bu hafta da kendi özeti oldu.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
