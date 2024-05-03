Yeni Öğretim Programına Eleştirel Bir Bakış: Eğitimizm (Maarifizm)

Her ne kadar eğitim, toplumun dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynasa da bütünlük ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde diğer sosyal, ekonomik ve politik unsurların da hesaba katılması zorunluluğu vurgulanmalıdır. Bu, eğitimizm perspektifinin daha geniş bir bağlamda ele alınarak eleştirel bir değerlendirmesini sağlayacaktır.

Egitimizm kavrami ilk olarak 2018 yılında Deneysel Sosyal Psikoloji dergisinde (Journal of Experimental Social Psychology) ele alınmıştır. Raporda terim, eğitimli bireylerin daha az eğitim almış olanlara karşı içsel ön yargısını tanımlamaktadır. Eğitimizm, düşük gelirli ve daha az eğitimli bireyleri dezavantajlı hâle getirirken aynı zamanda yapısal eşitsizliği de korumaktadır. Bu yazıda ise eğitimizm kavramı daha farklı bir anlamla ele alınmaktadır. En basit tanımıyla halkımızın yaygın olarak kullandığı iki kelimelik bir slogan ile özetlenebilir: Eğitim Şart!

'Eğitim Şart!' ifadesinin altında yatan temel düşünce, eğitimin bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine, bilgi ve beceri kazanmalarına ve topluma daha etkili bir şekilde katılmalarına yardımcı olduğudur. Bu ifade aynı zamanda ekonomik kalkınma, toplumsal ilerleme ve kültürel zenginleşme açısından eğitimin önemini vurgular. Eğitim, bireylerin iş gücüne katılımını artırarak ekonomik büyümeye katkıda bulunabilir. Toplumsal düzeyde ise eğitim, bilinçli ve bilgili bireylerin oluşturduğu bir toplumun daha sürdürülebilir ve gelişmiş olmasına katkıda bulunabilir.

Eğitimizm akımının en inançlı üyeleri, yani eğitimistler, genellikle eğitim camiasının önde gelen isimleri arasında yer alan öğretmenler ve eğitim fakültesi akademisyenleridir. Bu grup, eğitimin bireylerin yaşamlarını ve toplumu dönüştürmede kilit bir rol oynayabileceği inancını güçlü bir şekilde benimsemiştir. Eğitimistler, eğitimin sadece bireyleri bilgilendirmekle kalmayıp aynı zamanda toplumsal dönüşüme de katkı sağlayabileceğine inanırlar.