Yeni Model Akıllı Telefonun Yapay Zeka Özellikliğiyle Fotoğraflardaki Kişilerin Kıyafetlerini Sildiği İddası!

Bildiğiniz gibi yapay zeka teknolojisi, son yıllarda büyük bir ilerleme kaydederek birçok sektörü etkiledi. Bu sektörlerden biri de fotoğrafçılık. Yapay zeka, fotoğrafçılıkta bir dizi yenilikçi özellik sunuyor. Bu özellikler arasında, bir görüntüden istenmeyen bir nesnenin kaldırılması gibi işlevlerden, tamamen yeni bir resmin oluşturulması gibi daha karmaşık işlemlere kadar birçok şey buluyor.

Teknoloji devi Huawei'nin yeni serisi Pura 70 de bu tür yenilikçi fotoğraf düzenleme özelliklerini kullanıcılara sunuyor.