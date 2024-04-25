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Yeni Model Akıllı Telefonun Yapay Zeka Özellikliğiyle Fotoğraflardaki Kişilerin Kıyafetlerini Sildiği İddası!

Yeni Model Akıllı Telefonun Yapay Zeka Özellikliğiyle Fotoğraflardaki Kişilerin Kıyafetlerini Sildiği İddası!

Akıllı telefon Yapay Zeka
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
26.04.2024 - 00:38 Son Güncelleme: 26.04.2024 - 00:40

Çin'in teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz haftalarda yeni P70 serisini tanıttı. Yapay zeka özelliklerinin telefonlarda yerini almaya başladığı ve markanın Amiral gemisi özelliklerle piyasaya sürülen yeni modellerinde, yerleşik yapay zeka fotoğraf düzenleme işlevinin kıyafetleri silebildiği iddia edildi! Kullanıcılar tarafından fark edilen bu durum, tüm gözleri yetkililere çevirdi. 

İşte, detaylar...

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Huawei’nin yakın zamanda yapay zeka teknolojileriyle donattığı Pura 70 serisini tanıttı!

Huawei’nin yakın zamanda yapay zeka teknolojileriyle donattığı Pura 70 serisini tanıttı!

Bildiğiniz gibi yapay zeka teknolojisi, son yıllarda büyük bir ilerleme kaydederek birçok sektörü etkiledi. Bu sektörlerden biri de fotoğrafçılık. Yapay zeka, fotoğrafçılıkta bir dizi yenilikçi özellik sunuyor. Bu özellikler arasında, bir görüntüden istenmeyen bir nesnenin kaldırılması gibi işlevlerden, tamamen yeni bir resmin oluşturulması gibi daha karmaşık işlemlere kadar birçok şey buluyor. 

Teknoloji devi Huawei'nin yeni serisi Pura 70 de bu tür yenilikçi fotoğraf düzenleme özelliklerini kullanıcılara sunuyor.

Çin’de oldukça popüler bir sosyal medya platformu olan 'Weibo' üzerinden birçok kullanıcının paylaştığı sorun da Pura 70 serisi telefonların, fotoğraflardan nesne kaldırmayı sağlayan özelliğiyle ilişkili.

Çin’de oldukça popüler bir sosyal medya platformu olan 'Weibo' üzerinden birçok kullanıcının paylaştığı sorun da Pura 70 serisi telefonların, fotoğraflardan nesne kaldırmayı sağlayan özelliğiyle ilişkili.

Weibo üzerinden pek çok kişi tarafından yapılan paylaşımlarla, Huawei Pura 70 modelinin fotoğraflardan istenmeyen nesneleri silme özelliğinin ayırca 'insanların kıyafetlerini de silebildiğini' iddia edildi.

Fotoğraflarda kıyafetlerin silinebiliyor olması, kullanıcıları Depp-fake fotoğraflar konusunda endişelendirdi.

Fotoğraflarda kıyafetlerin silinebiliyor olması, kullanıcıları Depp-fake fotoğraflar konusunda endişelendirdi.

Fotoğrafı çekilen kişinin kıyafetlerinin bazı bölümlerinin silinmesi ile oluşturulabilecek görüntüler, gizlilik bakımından endişe verici ve içeriğin uygunsuz hale getirilerek kötüye kullanılmasına yol açabilir. Bu arada şikayetler hem kadın hem erkek kullanıcılardan gelse de kadınların çoğunlukta olduğu söyleniyor.

Huawei, algoritmasındaki bir hata nedeniyle yaşanan sorunu kabul etti ve bu durumun farkında olduklarını belirtti.

Huawei, algoritmasındaki bir hata nedeniyle yaşanan sorunu kabul etti ve bu durumun farkında olduklarını belirtti.

Çin'in önde gelen haber kaynaklarından Guang Ming Daily'nin aktardığına göre, teknoloji sektörünün dev ismi, yakın zamanda yayınlanacak olan sistem güncellemeleri ile mevcut sorunu çözeceğini belirtti.

Ayrıca Huawei müşteri hizmetleri, Dahe Daily ile yaptığı röportajda, AI işlevinin şirketin kendisi tarafından geliştirildiğini ve büyük model algoritmasında gelecekte optimize edilecek boşluklar bulunduğunu söyledi.

Ayrıca Huawei müşteri hizmetleri, Dahe Daily ile yaptığı röportajda, AI işlevinin şirketin kendisi tarafından geliştirildiğini ve büyük model algoritmasında gelecekte optimize edilecek boşluklar bulunduğunu söyledi.

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