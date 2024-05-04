Milli Eğitim’in Yeni Müfredatında Tartışmalar Devam Ediyor: Din Kültürü Dersleri 572, Atatürkçülük 77 Sayfa

Milli Eğitim Bakanlığınca tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' yeni müfredat taslağı hazırlandı ve erişime açtı. Her geçen gün detayları ortaya çıkan yeni müfredatta yeni tartışma konusu Atatürkçülük ve inkılap tarihi derslerinin 77 sayfa, din kültürü derslerinin toplamda 572 sayfa olması oldu.

10 yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktığı söylenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

İşte verilen tepkilerden bazıları: