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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Gözaltına Alınan 65 Kişiden Biri Olan 'Basel' Tutuklandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Gözaltına Alınan 65 Kişiden Biri Olan 'Basel' Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
04.05.2024 - 23:37 Son Güncelleme: 04.05.2024 - 23:53

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde taşkınlık yaparak polise mukavemet göstermekten gözaltına alınan 65 şüpheliden 52'si, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. 

Nöbetçi Hakimliğe sevk edilenlerden biri olan 'Basel' olarak tanınan Bekir Aslan Tutuklandı. 

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İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkaran ve taş, sopa, demir çubuklarla polislere mukavemet gösteren şüpheliler tespit edilerek gözaltına alınmıştı.

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkaran ve taş, sopa, demir çubuklarla polislere mukavemet gösteren şüpheliler tespit edilerek gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 65 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Gözaltına alınan 65 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Burada savcılıkta ifade veren şüphelilerden 52'si, '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'kamu görevlisine direnme' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Burada savcılıkta ifade veren şüphelilerden 52'si, '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'kamu görevlisine direnme' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Hakimliğe çıkarılan isimlerden biri olan 'Basel' olarak tanınan sosyal medya fenomeni Bekir Aslan tutuklandı.

Nöbetçi Hakimliğe çıkarılan isimlerden biri olan 'Basel' olarak tanınan sosyal medya fenomeni Bekir Aslan tutuklandı.
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