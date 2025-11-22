onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Yeni Başlangıçların İlham Sebebi Olan 10 Şarkı

etiket Yeni Başlangıçların İlham Sebebi Olan 10 Şarkı

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
22.11.2025 - 18:01

İnsan hayata bazen yeniden başlamak için küçük bir ilham duyar. Bu ilham belki de hiç tahmin etmediğiniz bir anda, bir şarkının sözünde gelir. İşte tam o anlarda ruhunuzu canlandıracak şarkı listesi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. The Seed

2. Something Holy

3. Only

4. Anchor

5. Ultralife

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Light On

7. Wasting My Young Years

8. Keep Your Head Up

9. Hurt Me

10. The Woods

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın