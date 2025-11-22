Yeni Başlangıçların İlham Sebebi Olan 10 Şarkı
İnsan hayata bazen yeniden başlamak için küçük bir ilham duyar. Bu ilham belki de hiç tahmin etmediğiniz bir anda, bir şarkının sözünde gelir. İşte tam o anlarda ruhunuzu canlandıracak şarkı listesi!
1. The Seed
2. Something Holy
3. Only
4. Anchor
5. Ultralife
6. Light On
7. Wasting My Young Years
8. Keep Your Head Up
9. Hurt Me
10. The Woods
