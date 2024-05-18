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Yemek Seçimlerine Göre Etçil misin Otçul mu?

Yemek Seçimlerine Göre Etçil misin Otçul mu?

Verda Ceylan
Verda Ceylan - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 10:31

Tüm besinler insanlar için değerli. Ancak bazıları et olmadan yemeğe yemek demez, bazısı ise hayatı boyunca sebze yiyebilecek kadar sebzecidir. Bakalım sen etçil misin otçul mu? 🤔 Öğrenmek için haydiii testeee! 👇🥳

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Seni tanıyalım. Türkiye'de hangi bölgede doğdun?

3. Kahvaltı alışkanlıklarını öğrenelim şimdi de. Her kahvaltıda yediğin yiyecek hangisi?

4. Bu çorbalardan hangisi senin favorin?

5. Bu yemeklerden asla hayır diyemeyeceğin hangisi?

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6. Sonsuza kadar tek bir meze yiyecek olsan, hangi mezeyi seçerdin?

7. Sence Türk yemeklerine en fazla lezzet katan malzeme hangisi?

8. Söyle bakalım, en sevmediğin Türk yemeği bunlardan hangisi?

9. Yeme alışkanlıklarını değiştirmek istesen, sana en yakın gelen beslenme biçimi hangisi?

10. Son olarak, günde kaç tane abur cubur yiyorsun?

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Etçilsin!

Etçilsin!

Verdiğin cevaplara göre sen etçilsin! Senin yemek dünyanın kralı, belki de kraliçesi kesinlikle et ve tavuk ürünleri. 🍖 Onlar olmadan bir öğün geçiremezsin, değil mi? Onların eşsiz lezzeti, damağında bıraktığı o muhteşem tat... İşte bu senin için vazgeçilmez bir zevk.  🥰 Peki ya sebzeler? Onlar senin için sadece bir garnitür, bir yan ürün. Belki de sadece tabağında renk olsun diye oradalar. Onları yemekten fazla hoşlanmıyorsun, çünkü senin için asıl lezzet et ve tavukta. Sebzelerin o hafif, neredeyse tatsız hali, etin ya da tavuğun o güçlü ve doyurucu lezzetinin yanında sönük kalıyor. Bu yüzden sen tam anlamıyla bir etçilsin. Ee, tahminimizi nasıl buldun? Yorumlarda buluşalım. 😇👇

Otçulsun!

Otçulsun!

Verdiğin cevaplara göre sen tam bir otçulsun! Senin için yemek, doğanın en taze ve en sağlıklı hediyesi olan sebzelerle dolu bir tabaktan ibaret. 😍 Mideni asla rahatsız etmeyen, doğal ve çeşit çeşit lezzetlerle dolu bu yeşil dostları tercih ediyorsun. 🥬 Et yemeyi seven insanları anlamakta zorlanıyorsun çünkü senin için sebzeler, hem bir araya geldiklerinde oluşturdukları renk cümbüşü ve lezzet patlaması, hem de tek başına tüketildiklerinde sundukları hafiflik ve tatmin duygusu ile yemek deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. İşte bu yüzden seni tam bir otçul olarak nitelendirebiliriz. Peki, bu tahminimiz ne kadar doğru? Düşüncelerini yorumlara bekliyoruz. 👇🥳

Hem Etçil Hem Otçulsun!

Hem Etçil Hem Otçulsun!

Verdiğin cevaplara göre sen hem etçil hem de otçulsun! Seninle ilgili en ilginç şeylerden biri, hem etçil hem de otçul olman. 🤔 Damak zevkin, bir yelpazenin her iki ucunda da lezzetlerin tadını çıkarabilme kabiliyetine sahip. Bir gün, bir tabak yeşil mercimekle rahat ve lezzetli sebzelerin tadını çıkarır, yeşil mercimeğin kendine has, rahatlatıcı tadını seversin. Diğer günlerde ise, bir porsiyon Arnavut ciğeri kavurması seni başka bir dünyaya götürebilir. 😍 Bu lezzetli et yemeği, seni bir lezzet yolculuğuna çıkarır. Bu yüzden, sebzelerin hafifliği ve etin doyuruculuğu arasında denge kurmayı başaran biri olarak, damak zevkinin geniş bir yelpazede olduğunu söyleyebiliriz. Ee, sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım. 👇🤗

Ne Etçilsin Ne de Otçul!

Ne Etçilsin Ne de Otçul!

Verdiğin cevaplara göre sen ne etçilsin ne de otçul! Tabağında çoğunlukla balık, baklagiller, meyve ve avokado gibi besin değeri yüksek, lezzetli ve sağlıklı seçenekler bulunuyor. 😇 Bu durumda, belki de bir vejetaryen veya vegan olabilirsin, kim bilir? Senin için et, genellikle ağır, yağlı bir besin ve tüketildiğinde pek de iyi hissettirmiyor. Sebzeler ise, senin damak zevkine pek uymuyor ve genellikle tatsız ve çiğ hissettiriyor. Ancak deniz ürünleri ve mercimek, nohut gibi baklagillerle durum tamamen farklı. Bu yiyecekler, hem lezzetli tatlarıyla damak zevkine hitap ediyor, hem de yüksek kalorileri olmadan, formunu korumanı sağlıyor. 🥑 Ee, tahminimizi nasıl buldun? Düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma! 👇🤗

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