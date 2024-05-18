Yemek Seçimlerine Göre Etçil misin Otçul mu?
Yemek Seçimlerine Göre Etçil misin Otçul mu?
Tüm besinler insanlar için değerli. Ancak bazıları et olmadan yemeğe yemek demez, bazısı ise hayatı boyunca sebze yiyebilecek kadar sebzecidir. Bakalım sen etçil misin otçul mu? 🤔 Öğrenmek için haydiii testeee! 👇🥳
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Seni tanıyalım. Türkiye'de hangi bölgede doğdun?
3. Kahvaltı alışkanlıklarını öğrenelim şimdi de. Her kahvaltıda yediğin yiyecek hangisi?
4. Bu çorbalardan hangisi senin favorin?
5. Bu yemeklerden asla hayır diyemeyeceğin hangisi?
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6. Sonsuza kadar tek bir meze yiyecek olsan, hangi mezeyi seçerdin?
7. Sence Türk yemeklerine en fazla lezzet katan malzeme hangisi?
8. Söyle bakalım, en sevmediğin Türk yemeği bunlardan hangisi?
9. Yeme alışkanlıklarını değiştirmek istesen, sana en yakın gelen beslenme biçimi hangisi?
10. Son olarak, günde kaç tane abur cubur yiyorsun?
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Etçilsin!
Otçulsun!
Hem Etçil Hem Otçulsun!
Ne Etçilsin Ne de Otçul!
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