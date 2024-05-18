Yemek Seçimlerine Göre Etçil misin Otçul mu?

Verdiğin cevaplara göre sen etçilsin! Senin yemek dünyanın kralı, belki de kraliçesi kesinlikle et ve tavuk ürünleri. 🍖 Onlar olmadan bir öğün geçiremezsin, değil mi? Onların eşsiz lezzeti, damağında bıraktığı o muhteşem tat... İşte bu senin için vazgeçilmez bir zevk. 🥰 Peki ya sebzeler? Onlar senin için sadece bir garnitür, bir yan ürün. Belki de sadece tabağında renk olsun diye oradalar. Onları yemekten fazla hoşlanmıyorsun, çünkü senin için asıl lezzet et ve tavukta. Sebzelerin o hafif, neredeyse tatsız hali, etin ya da tavuğun o güçlü ve doyurucu lezzetinin yanında sönük kalıyor. Bu yüzden sen tam anlamıyla bir etçilsin. Ee, tahminimizi nasıl buldun? Yorumlarda buluşalım. 😇👇